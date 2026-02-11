Menu
Home/Farándula/Gainsborough retratos llegan a Nueva York con mirada a la moda

Gainsborough retratos llegan a Nueva York con mirada a la moda

Facebook
Twitter
Pinterest
Personas observan las obras de la exhibición 'Gainsborough: La moda del retrato' este martes, en el museo Frick Collection en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Ángel Colmenares

Gainsborough retratos desembarcan esta semana en The Frick Collection de Nueva York. La exposición explora cómo la moda del siglo XVIII reflejaba jerarquías sociales en Gran Bretaña. Además, pone en primer plano el papel del retrato como construcción visual del estatus.

La muestra, titulada “Gainsborough: The Fashion of Portraiture”, reúne 25 obras del pintor inglés Thomas Gainsborough. Abrirá el 12 de febrero, en plena Semana de la Moda de Nueva York, y permanecerá hasta el 25 de mayo. Por eso, el diálogo entre arte y vestimenta resulta especialmente oportuno.

Los cuadros revelan códigos claros. Las mujeres aparecen con vestidos pastel cargados de encaje y flores. Mientras tanto, los hombres lucen trajes oscuros, calzas blancas impecables y anillos familiares. Cada detalle comunica posición social.

Gainsborough retratos y el lenguaje del estatus

La pieza central es el retrato de la Duquesa de Montagu. La obra combina elegancia y sobriedad en su expresión. Asimismo, destaca la riqueza del vestuario: seda azul, encajes delicados y un chal blanco.

Los accesorios completan el mensaje. Pendientes con cientos de diamantes y un collar de perlas de cinco vueltas subrayan poder y refinamiento. De este modo, la moda se convierte en declaración pública.

Según la curadora Aimee Ng, la exposición analiza cómo la moda atravesaba todas las capas sociales. El retrato, además, era una invención cuidadosamente diseñada. No solo mostraba apariencia, también proyectaba identidad.

Figuras al margen y miradas innovadoras

La muestra incluye el retrato de Ignatius Sancho, músico y escritor afrobritánico. Gainsborough lo representó como caballero, sin referencias a su condición de sirviente. Por otra parte, la decisión artística rompe con convenciones de la época.

También se exhiben retratos de perros, como “Pomeranian and Puppy”. Estas obras capturan carácter y presencia con la misma atención que los retratos humanos.

Finalmente, la programación complementa la exposición con conferencias y un simposio sobre moda en la Europa moderna temprana. En los jardines del museo, una plantación inspirada en paisajes ingleses acompañará la temporada. Gainsborough retratos dialogan así con historia, naturaleza y estilo en pleno corazón de Nueva York.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
San Juan dedicará carretera estatal a Daddy Yankee
February 11, 9:00 AM
By
Farándula
Las nuevas voces que marcarán la música en 2026, según Amazon Music
February 10, 3:00 PM
By
Farándula
Muere José Bisbal, padre de David Bisbal, a los 84 años
February 10, 8:00 AM
By
Farándula
Bad Bunny convierte el Super Bowl en un manifiesto latino
February 9, 8:00 AM
By
Farándula
Evaluna apuesta por la pausa y la introspección en su nuevo sencillo “Rollitos de papel”
February 7, 10:00 AM
By
Farándula
Austin Butler dará vida a Lance Armstrong en una nueva película dirigida por Edward Berger
February 7, 9:00 AM
By
Farándula
Dolce&Gabbana revela los secretos de la Alta Moda en una exposición inédita en Miami
February 6, 9:00 AM
By
Farándula
Bad Bunny y el peso político de cantar en español en el Super Bowl
February 6, 8:30 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *