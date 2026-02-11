Wembanyama firma 40 puntos y aplasta a los Lakers

Wembanyama 40 puntos marcaron una noche dominante en Los Ángeles. El francés lideró la victoria de los San Antonio Spurs por 108-136 ante unos Lakers llenos de ausencias. Además, 25 de esos puntos llegaron en un primer cuarto demoledor.

El pívot anotó 17 puntos consecutivos en apenas ocho minutos. Encestó 8 de 9 tiros de campo y mostró una eficacia casi total. Por eso, el partido quedó prácticamente decidido antes del descanso.

San Antonio cerró el primer cuarto con ventaja de 30-47. Mientras tanto, al llegar al medio tiempo el marcador ya era 55-84. Esa cifra representa la mayor cantidad de puntos que los Lakers han permitido en una primera mitad.

Wembanyama 40 puntos y control total

El francés completó un doble-doble con 12 rebotes. Sin embargo, no necesitó jugar el último tramo del encuentro. En el tercer cuarto los Spurs alcanzaron una ventaja máxima de 41 puntos.

Los jóvenes Carter Bryant y Dylan Harper aportaron 16 y 15 unidades. Asimismo, el equipo mostró profundidad y confianza en ambos lados de la cancha. Stephon Castle dejó el partido tras una caída aparatosa al intentar un tapón.

Lakers sin figuras y sin respuesta

Los Lakers afrontaron el duelo sin LeBron James, Luka Doncic ni Austin Reaves. Tampoco estuvieron Marcus Smart ni Deandre Ayton. Por otra parte, el quinteto titular presentó nombres poco habituales.

Luke Kennard fue el máximo anotador angelino con 14 puntos. La derrota se sumó a la sufrida la noche anterior ante Oklahoma City. De este modo, la presión aumenta en un equipo que lucha por mantenerse fuera del play-in.

Finalmente, los Spurs consolidaron su segundo puesto en el Oeste con marca de 37-16. Llegarán al parón del All-Star en una posición privilegiada. Wembanyama 40 puntos confirman que San Antonio atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada.