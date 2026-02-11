Menu
Home/Noticias/Gran jurado rechaza cargos contra demócratas en Washington

Gran jurado rechaza cargos contra demócratas en Washington

Facebook
Twitter
Pinterest
Captura de video del 29 de enero de 2026 cedida por Hills United Methodist Church Hispanic Mission que muestra a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) al momento de irrumpir en una iglesia de North Hills, en el condado de Los Ángeles (California). Una iglesia cristiana de Los Ángeles denunció que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) irrumpieron en "un acto religioso" y amenazaron a las personas que se encontraban en ese momento, tras detener al menos a un mexicano que ya fue deportado a su país. EFE/ Hills United Methodist Church Hispanic Mission

Un gran jurado Washington rechazó este martes la petición del Departamento de Justicia para acusar a seis legisladores demócratas. La decisión representa un revés inusual para los fiscales federales. Además, frena un intento impulsado por la Administración del presidente Donald Trump.

La investigación se centraba en un video difundido el año pasado. En ese mensaje, los congresistas recordaban a militares y miembros de inteligencia su deber de rechazar órdenes ilegales. Por eso, el caso generó un fuerte debate político.

El gran jurado concluyó que no existía base criminal suficiente. La acusación alegaba una posible violación de una norma que prohíbe interferir con la lealtad y disciplina de las fuerzas armadas. Sin embargo, los miembros del jurado descartaron que el contenido del video constituyera delito.

gran jurado Washington y la controversia política

Entre los señalados estaban el senador Mark Kelly y la senadora Elissa Slotkin. También figuraban los representantes Jason Crow, Maggie Goodlander, Chrissy Houlahan y Chris Deluzio. Todos tienen antecedentes en el ámbito militar o de inteligencia.

El video, organizado por Slotkin, advertía sobre amenazas internas a la Constitución. Asimismo, subrayaba que las órdenes ilegales pueden y deben ser rechazadas. Esa postura provocó la reacción directa del presidente.

Trump calificó el mensaje como “sedicioso” en redes sociales. Por otra parte, pidió sanciones severas contra los legisladores involucrados. El Departamento de Justicia no ofreció comentarios tras la decisión.

Un revés poco común para la Fiscalía

La negativa del gran jurado Washington supone una señal significativa. Los jurados federales suelen respaldar las solicitudes de acusación presentadas por los fiscales. De este modo, el rechazo adquiere un peso político adicional.

Finalmente, el episodio intensifica el clima de confrontación en Washington. La disputa sobre los límites de la expresión política y la disciplina militar continúa abierta en el debate público.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Rubio participa en Conferencia Seguridad Múnich
February 13, 8:00 AM
By
Noticias
Cámara aprueba Save America Act sobre voto federal
February 12, 8:30 AM
By
Noticias
EE.UU. pone fin a operativo migratorio en Minesota
February 12, 8:15 AM
By
Noticias
Trump llevará a juicio su demanda contra la BBC
February 12, 7:30 AM
By
Noticias
EE.UU. impulsa una OTAN con liderazgo europeo
February 12, 7:00 AM
By
Noticias
Romeo y Prince Royce juntos en Premio Lo Nuestro
February 11, 10:00 AM
By
Noticias
Liberan a detenido por desaparición de la madre de Guthrie
February 11, 9:00 AM
By
Noticias
El desempleo en EE.UU. baja al 4,3 % en enero
February 11, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *