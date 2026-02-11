Menu
Home/Farándula/San Juan dedicará carretera estatal a Daddy Yankee

San Juan dedicará carretera estatal a Daddy Yankee

Facebook
Twitter
Pinterest
Fotografía de archivo donde aparece el cantante y productor musical puertorriqueño Daddy Yankee posando en la alfombra de la gala especial de los premios Hombres del Año/GQ Men Of The Year 2025 en Madrid (España). EFE/Sergio Pérez

La carretera Daddy Yankee será una realidad en la capital puertorriqueña. La gobernadora Jenniffer González firmó la medida legislativa que designa un tramo vial en San Juan con el nombre del artista. Además, el reconocimiento busca resaltar su impacto internacional y su aporte a la cultura musical.

La vía identificada es la carretera estatal PR-36. Se ubica cerca del residencial público Villa Kennedy, comunidad donde el cantante creció y dio sus primeros pasos en la música junto a DJ Playero. Por eso, la elección del lugar tiene un significado simbólico.

En un comunicado oficial, la gobernadora destacó la trayectoria del artista. Señaló que ha sido un pionero del reguetón y una figura clave para proyectar el nombre de Puerto Rico en escenarios globales. Asimismo, subrayó que abrió puertas a otros intérpretes del género y a artistas latinos.

carretera Daddy Yankee como reconocimiento local

La designación se formalizó mediante la Resolución Conjunta del Senado 115, ahora convertida en la Resolución Conjunta 8-2026. De este modo, la carretera quedará oficialmente rotulada en un plazo máximo de 30 días.

La ceremonia de develación se realizará en una fecha que aún no ha sido confirmada. Sin embargo, se anticipa un acto público para marcar el homenaje.

Trayectoria y nueva etapa musical

Ramón Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, cumplió 50 años recientemente. Es conocido como uno de los máximos exponentes del reguetón. Canciones como “Gasolina” marcaron una era y alcanzaron difusión mundial.

Por otra parte, el artista anunció recientemente un cambio en su rumbo musical. Ahora se enfoca en la música cristiana con nuevos proyectos. Finalmente, la carretera Daddy Yankee consolida su legado como figura emblemática de Puerto Rico.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
Gainsborough retratos llegan a Nueva York con mirada a la moda
February 11, 8:00 AM
By
Farándula
Las nuevas voces que marcarán la música en 2026, según Amazon Music
February 10, 3:00 PM
By
Farándula
Muere José Bisbal, padre de David Bisbal, a los 84 años
February 10, 8:00 AM
By
Farándula
Bad Bunny convierte el Super Bowl en un manifiesto latino
February 9, 8:00 AM
By
Farándula
Evaluna apuesta por la pausa y la introspección en su nuevo sencillo “Rollitos de papel”
February 7, 10:00 AM
By
Farándula
Austin Butler dará vida a Lance Armstrong en una nueva película dirigida por Edward Berger
February 7, 9:00 AM
By
Farándula
Dolce&Gabbana revela los secretos de la Alta Moda en una exposición inédita en Miami
February 6, 9:00 AM
By
Farándula
Bad Bunny y el peso político de cantar en español en el Super Bowl
February 6, 8:30 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *