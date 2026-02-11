La carretera Daddy Yankee será una realidad en la capital puertorriqueña. La gobernadora Jenniffer González firmó la medida legislativa que designa un tramo vial en San Juan con el nombre del artista. Además, el reconocimiento busca resaltar su impacto internacional y su aporte a la cultura musical.

La vía identificada es la carretera estatal PR-36. Se ubica cerca del residencial público Villa Kennedy, comunidad donde el cantante creció y dio sus primeros pasos en la música junto a DJ Playero. Por eso, la elección del lugar tiene un significado simbólico.

En un comunicado oficial, la gobernadora destacó la trayectoria del artista. Señaló que ha sido un pionero del reguetón y una figura clave para proyectar el nombre de Puerto Rico en escenarios globales. Asimismo, subrayó que abrió puertas a otros intérpretes del género y a artistas latinos.

carretera Daddy Yankee como reconocimiento local

La designación se formalizó mediante la Resolución Conjunta del Senado 115, ahora convertida en la Resolución Conjunta 8-2026. De este modo, la carretera quedará oficialmente rotulada en un plazo máximo de 30 días.

La ceremonia de develación se realizará en una fecha que aún no ha sido confirmada. Sin embargo, se anticipa un acto público para marcar el homenaje.

Trayectoria y nueva etapa musical

Ramón Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, cumplió 50 años recientemente. Es conocido como uno de los máximos exponentes del reguetón. Canciones como “Gasolina” marcaron una era y alcanzaron difusión mundial.

Por otra parte, el artista anunció recientemente un cambio en su rumbo musical. Ahora se enfoca en la música cristiana con nuevos proyectos. Finalmente, la carretera Daddy Yankee consolida su legado como figura emblemática de Puerto Rico.