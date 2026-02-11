Menu
Liberan a detenido por desaparición de la madre de Guthrie

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social X @FBIDirectorKash del director del FBI, Kash Patel, que muestra al posible sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, en Tucson, Arizona (Estados Unidos). Patel explicó que las imágenes se obtuvieron de un video que se recuperó "de datos residuales ubicados en sistemas internos" de una cámara de seguridad. EFE/ @fbidirectorkash

La desaparición madre Guthrie continúa sin resolverse pese a un nuevo giro en la investigación. Las autoridades liberaron este miércoles a la persona que había sido detenida para ser interrogada. Sin embargo, el paradero de Nancy Guthrie sigue siendo desconocido.

El individuo fue arrestado tras la difusión de varios videos de vigilancia. Las imágenes mostraban a una persona enmascarada acercándose a la vivienda de la familia. Además, el material generó una ola de especulación pública.

La liberación ocurrió en Río Rico, al sur de Tucson, en Arizona. Mientras tanto, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que la agencia mantiene abiertas líneas de investigación. Según indicó, existen varias personas consideradas de interés.

desaparición madre Guthrie y el presunto rescate

El caso tomó mayor dimensión cuando se reveló la existencia de una nota. En el mensaje se exigían seis millones de dólares en bitcóin como condición para liberar a la mujer. No obstante, no se presentó ninguna prueba de vida.

El supuesto plazo para realizar el pago venció este lunes. Por otra parte, la familia no ha ofrecido detalles sobre posibles contactos posteriores. La incertidumbre aumenta con el paso de los días.

Nancy Guthrie fue vista por última vez el sábado 31 de enero. Había cenado en casa de una de sus hijas antes de regresar a su residencia. Al día siguiente no acudió a la iglesia, algo inusual en su rutina.

Búsqueda activa y conmoción nacional

Tras notar su ausencia, la familia alertó de inmediato a las autoridades. Desde entonces, equipos de búsqueda trabajan en la zona residencial. Asimismo, agentes federales analizan grabaciones y testimonios.

El caso ha generado una fuerte reacción mediática. Finalmente, la desaparición madre Guthrie mantiene en vilo a la opinión pública mientras la investigación sigue en curso.

El Especialito

