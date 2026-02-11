Romeo y Prince Royce juntos en Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro sumará un momento especial en su próxima edición. Romeo Santos y Prince Royce compartirán escenario el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami. Además, la gala reconocerá lo mejor de la música latina en 44 categorías.

El llamado “rey” y el “príncipe” de la bachata interpretarán una mezcla de canciones recientes incluidas en su álbum conjunto “Better Late Than Never”. Por eso, la organización anticipa una noche dedicada a los ritmos del Caribe.

La ceremonia, organizada por TelevisaUnivision, se transmitirá en horario estelar desde Miami. Mientras tanto, la lista de artistas confirmados continúa creciendo con figuras de distintos géneros.

Premio Lo Nuestro y nuevas actuaciones

El colombiano Silvestre Dangond también formará parte del espectáculo. Cantará por primera vez en televisión “Una vaina bien” junto a Sebastián Yatra. Asimismo, el pianista Arthur Hanlon participará en el homenaje a Paloma San Basilio.

La cantante española recibirá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia. Por otra parte, la puertorriqueña Lunay presentará su sencillo “Ojalá”. El panameño Sech interpretará su éxito “Novia no”.

Nominaciones y reconocimientos especiales

Esta es la quinta tanda de artistas anunciada. Entre los nombres ya confirmados figuran Carín León, Gloria Trevi, Maluma y Kany García. Además, actuarán J Balvin, Marc Anthony, Juanes y María Becerra, entre muchos otros.

En cuanto a nominaciones, Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y Carín León lideran con diez menciones cada uno. Les siguen Beéle, Fuerza Regida y Karol G con ocho.

Finalmente, también se entregarán premios especiales a figuras como Arcángel, Juanes y Los Bukis. Premio Lo Nuestro promete así una velada cargada de colaboraciones y homenajes en el corazón de Miami.