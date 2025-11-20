La ruta europea hacia el Mundial de 2026 entra en su fase más intensa después del sorteo celebrado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich, donde quedaron definidos los emparejamientos de la primera ronda de la repesca. Italia-Irlanda del Norte, Polonia-Albania y Turquía-Rumanía sobresalen en una lista de duelos a partido único que entregarán cuatro boletos a la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

Las eliminatorias se jugarán el 26 de marzo y los ocho ganadores avanzarán a cuatro finales, también a partido único, programadas para el 31 de marzo. Allí se definirán los últimos cupos europeos del torneo.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino durante el sorteo de la repesca para el Mundial de 2026. EFE/EPA/CLAUDIO THOMA

Al estar ubicadas en los bombos uno y dos por su mejor ránking FIFA, Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia disputarán sus cruces como locales.

Italia quedó en el centro de la atención. La selección dirigida por Gennaro Gattuso recibirá a Irlanda del Norte con la obligación de avanzar, pero si lo consigue deberá jugar la final como visitante ante el ganador del Gales-Bosnia. La ‘azzurra’ vive un escenario incómodo: disputa por tercera vez seguida una repesca mundialista después de quedar fuera en 2018 y 2022, y no pisa un Mundial desde Brasil 2014.

Otro cruce de alto voltaje será Polonia-Albania. El vencedor se enfrentará al ganador del Ucrania-Suecia, un duelo que otorgará ventaja de localía a quien avance desde ese lado de la llave. Turquía también arrancará en casa contra Rumanía, con la posibilidad de jugar como visitante la final ante el ganador del Eslovaquia-Kosovo.

Dinamarca, que se medirá con Macedonia del Norte, podrá avanzar si supera a los balcánicos, aunque también tendría que disputar la final fuera de su estadio ante el vencedor del República Checa-Irlanda.

Las dieciséis selecciones que disputan esta repesca llegan desde caminos distintos: doce como segundas de la fase clasificatoria y cuatro más desde la Liga de Naciones, entre ellas Suecia, Rumanía, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.

La FIFA también sorteó los cruces intercontinentales, donde seis equipos buscarán dos boletos adicionales. Bolivia se medirá con Surinam, y el ganador enfrentará a Irak. Por el otro lado, Jamaica jugará ante Nueva Caledonia, cuyo vencedor se cruzará con la República Democrática del Congo.

Con estos seis cupos pendientes, el Mundial de 2026 completará finalmente sus 48 selecciones, la cifra más alta en la historia del torneo. El sorteo de la fase de grupos está previsto para el 5 de diciembre en Washington.