Hay platos que no necesitan presentación porque llegan a la mesa hablando por sí solos. La ropa vieja cubana es uno de ellos. Carne suave, desmechada a mano, envuelta en una salsa espesa de tomate, pimientos y especias que perfuma toda la cocina.

Su nombre curioso tiene una explicación popular: las hebras de carne recuerdan a telas desgastadas. Pero lo que realmente importa es el sabor profundo y reconfortante que define a la cocina cubana casera.

Es un plato de paciencia. No se corre. Se cocina despacio.

Ingredientes

1 kg de falda o carne para desmechar

2 cucharadas de aceite

1 cebolla grande en tiras

1 pimiento rojo en tiras

1 pimiento verde en tiras

3 dientes de ajo picados

1 taza de salsa de tomate

½ taza de vino seco

1 taza de caldo de res

1 cucharadita de comino

1 hoja de laurel

Sal

Pimienta

Para servir:

Arroz blanco

Preparación

Cocina la carne en agua con sal hasta que esté completamente tierna. Puede tardar entre 1 hora y media a 2 horas. Retira, deja reposar y desmecha con dos tenedores en hebras largas. En una sartén grande, sofríe la cebolla, los pimientos y el ajo hasta que estén suaves y fragantes. Agrega la salsa de tomate, el vino seco, el caldo, el comino y el laurel. Cocina unos minutos para integrar sabores. Incorpora la carne desmechada y cocina a fuego medio bajo durante 20 a 30 minutos, hasta que la salsa espese y la carne absorba todo el sabor.

La ropa vieja cubana se sirve tradicionalmente con arroz blanco. El contraste entre la salsa intensa y el arroz neutro es lo que hace que cada bocado tenga equilibrio.

Es un plato humilde, pero poderoso. Y cuando está bien hecho, no necesita nada más.