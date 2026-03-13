Menu
Home/Recetas/Ropa vieja cubana tradicional con carne desmechada y salsa criolla casera

Ropa vieja cubana tradicional con carne desmechada y salsa criolla casera

Facebook
Twitter
Pinterest
© Sergii Koval | Dreamstime.com

Hay platos que no necesitan presentación porque llegan a la mesa hablando por sí solos. La ropa vieja cubana es uno de ellos. Carne suave, desmechada a mano, envuelta en una salsa espesa de tomate, pimientos y especias que perfuma toda la cocina.

Su nombre curioso tiene una explicación popular: las hebras de carne recuerdan a telas desgastadas. Pero lo que realmente importa es el sabor profundo y reconfortante que define a la cocina cubana casera.

Es un plato de paciencia. No se corre. Se cocina despacio.

Ingredientes

  • 1 kg de falda o carne para desmechar
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cebolla grande en tiras
  • 1 pimiento rojo en tiras
  • 1 pimiento verde en tiras
  • 3 dientes de ajo picados
  • 1 taza de salsa de tomate
  • ½ taza de vino seco
  • 1 taza de caldo de res
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 hoja de laurel
  • Sal
  • Pimienta

Para servir:

  • Arroz blanco

Preparación

  1. Cocina la carne en agua con sal hasta que esté completamente tierna. Puede tardar entre 1 hora y media a 2 horas.
  2. Retira, deja reposar y desmecha con dos tenedores en hebras largas.
  3. En una sartén grande, sofríe la cebolla, los pimientos y el ajo hasta que estén suaves y fragantes.
  4. Agrega la salsa de tomate, el vino seco, el caldo, el comino y el laurel. Cocina unos minutos para integrar sabores.
  5. Incorpora la carne desmechada y cocina a fuego medio bajo durante 20 a 30 minutos, hasta que la salsa espese y la carne absorba todo el sabor.

La ropa vieja cubana se sirve tradicionalmente con arroz blanco. El contraste entre la salsa intensa y el arroz neutro es lo que hace que cada bocado tenga equilibrio.

Es un plato humilde, pero poderoso. Y cuando está bien hecho, no necesita nada más.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Recetas
Anticuchos peruanos tradicionales con ají panca y corazón de res a la parrilla
March 12, 7:00 AM
By
Recetas
Salmón glaseado con miso y arroz blanco, una receta llena de sabor y equilibrio
March 11, 7:00 AM
By
Recetas
Hamburguesas de lentejas, doradas por fuera y llenas de carácter
March 10, 7:00 AM
By
Recetas
Gumbo tradicional al estilo de Luisiana con mariscos y salchicha ahumada
March 9, 7:00 AM
By
Recetas
Ensalada de rúcula con rábanos asados, pepino y queso feta, fresca y llena de contraste
March 8, 7:00 AM
By
Recetas
Vasitos de limón con merengue tostado, equilibrio perfecto entre ácido y dulce
March 7, 7:00 AM
By
Recetas
Pozole rojo, maíz que se abre y caldo que reúne a todos
March 6, 7:00 AM
By
Recetas
Sándwich cubano clásico con cerdo asado, jamón y queso derretido al estilo tradicional
March 5, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *