El PIB de EE.UU. creció 0,2 % en el cuarto trimestre de 2025

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos registró un crecimiento del 0,2 % en el cuarto trimestre de 2025, según los datos publicados por el Buró de Análisis Económico (BEA).

La cifra representa una revisión a la baja respecto a la estimación inicial publicada en febrero, cuando se había calculado un crecimiento mayor.

En términos anualizados, la economía estadounidense se expandió 0,7 % en ese último trimestre del año, lo que supone dos décimas menos que la primera estimación.

Crecimiento económico durante 2025

En el conjunto de todo el año 2025, el PIB de Estados Unidos creció 2,1 %.

Esta cifra también fue revisada ligeramente a la baja, una décima menos que el cálculo anterior.

Aun así, el crecimiento económico se mantuvo sólido, aunque mostró una moderación frente al aumento del 2,8 % registrado en 2024.

Consumo e inversión impulsaron la economía

De acuerdo con el BEA, el crecimiento económico durante 2025 estuvo impulsado principalmente por:

el aumento del gasto de los consumidores

una mayor inversión empresarial

Ambos factores continuaron sosteniendo la actividad económica en la mayor economía del mundo.

Los nuevos datos reflejan una desaceleración moderada, pero mantienen el crecimiento dentro de niveles considerados estables por los analistas.