El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó recientemente a la líder opositora venezolana María Corina Machado que no regrese por ahora a Venezuela, al expresar preocupación por su seguridad, según informó el diario The New York Times.

El consejo fue transmitido durante una reunión de casi dos horas en la Casa Blanca, celebrada la semana pasada, en la que también participó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Preocupación por la seguridad

Durante el encuentro, Trump advirtió a Machado que la situación política en Venezuela sigue siendo volátil y que sería prudente posponer su regreso al país.

El mensaje, según fuentes citadas por el periódico, también ha sido reiterado por otros miembros del Gobierno estadounidense.

Machado se encuentra fuera de Venezuela tras años de persecución política por parte del chavismo.

Machado insiste en regresar

A pesar de la recomendación de Washington, la dirigente opositora aseguró esta semana que mantiene su intención de volver a Venezuela.

Desde Santiago de Chile, donde asistió a la investidura del presidente José Antonio Kast, Machado reiteró que planea regresar al país, aunque no ofreció una fecha concreta.

La líder opositora ha defendido que Venezuela podría celebrar elecciones en menos de un año, como parte de un proceso de transición democrática.

Tensiones con la Casa Blanca

La relación entre Machado y la administración estadounidense ha atravesado momentos de tensión desde la captura del expresidente Nicolás Maduro, realizada en una operación respaldada por Estados Unidos.

Tras ese episodio, Delcy Rodríguez asumió el liderazgo del Ejecutivo venezolano, una decisión que Washington ha aceptado como parte de una transición política.

La Casa Blanca, según reportes, estaría negociando con el gobierno venezolano un calendario electoral más largo, que podría situar las elecciones en la segunda mitad de 2027.

Diferencias dentro de la oposición

Dentro del entorno de Trump también existen diferencias sobre la estrategia hacia Venezuela.

Algunos asesores consideran que la negativa de Machado a negociar con sectores del chavismo podría dificultar un proceso de transición política.

Por ese motivo, Washington ha comenzado a mantener contactos con otros líderes opositores.

Un ejemplo ocurrió el mes pasado, cuando Trump invitó a su discurso sobre el estado de la Unión al opositor centrista Enrique Márquez, en lugar de Machado.

Apoyo político en Florida

A pesar de estas tensiones, Trump sigue reconociendo el peso político de Machado entre la comunidad venezolana en Estados Unidos.

La semana pasada, el presidente la llamó durante una cena con políticos republicanos en su club de golf en Doral, Florida, y puso la llamada en altavoz para que los asistentes pudieran escucharla.

Machado sigue siendo una de las figuras más influyentes de la oposición venezolana, aunque su papel en el futuro político del país continúa siendo objeto de debate dentro y fuera de Venezuela.