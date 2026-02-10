La historia del rock está llena de excesos, tragedias y milagros, pero pocas son tan extremas como la supervivencia de Artimus Pyle. En octubre de 1977, el baterista de la banda Lynyrd Skynyrd vivió una cadena de eventos tan absurda como real, una que todavía parece sacada de una película imposible.

El avión que transportaba a la banda se estrelló en una zona boscosa de Mississippi. El accidente causó la muerte del vocalista Ronnie Van Zant, del guitarrista Steve Gaines, de su hermana Cassie Gaines y de otras personas a bordo. Artimus Pyle sobrevivió, pero quedó gravemente herido. Tenía costillas rotas, lesiones internas y estaba cubierto de sangre. Aun así, logró salir del fuselaje destrozado.

Impulsado por la adrenalina y la desesperación, Pyle tomó una decisión extrema. Caminó solo a través de pantanos y bosques densos en busca de ayuda. Sin teléfono, sin orientación clara y con dolor constante, avanzó durante horas hasta divisar una casa de campo. Lo que ocurrió después convirtió la noche en algo todavía más surrealista.

El propietario de la casa, Johnny Mote, vio a un hombre ensangrentado, con el cabello largo y aspecto desorientado, avanzando hacia su propiedad en plena oscuridad. Temiendo que se tratara de un criminal o un fugitivo peligroso, disparó un tiro de advertencia que, según varios relatos, rozó el hombro de Pyle. Después de sobrevivir a un accidente aéreo, Artimus Pyle también había sido baleado.

A pesar del disparo, Pyle logró identificarse y explicar lo ocurrido. Mote comprendió de inmediato la gravedad del error, lo llevó al interior de la casa y contactó a las autoridades. Gracias a esa llamada, los equipos de rescate pudieron localizar el lugar del accidente y asistir a los demás sobrevivientes.

La supervivencia de Artimus Pyle se convirtió con el tiempo en una de las historias más caóticas y extraordinarias del rock. Contra toda lógica, superó un accidente aéreo, heridas graves, una caminata extrema y un disparo en la misma noche.

Hoy, Pyle sigue siendo un recordatorio viviente de que algunas personas desafían las probabilidades de manera casi absurda. No fue suerte pura, sino una combinación de resistencia, instinto y una voluntad de seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido.