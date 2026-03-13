Una nueva técnica experimental basada en microburbujas y ultrasonidos ha mostrado resultados prometedores para introducir medicamentos dentro de células cancerosas y provocar su autodestrucción.

El método, llamado Nano transporte intracelular preciso asistido por sonoporación (SonoPIN), logró destruir el 50 % de las células tumorales objetivo en pruebas de laboratorio, mientras que el 99 % de las células sanas permanecieron intactas.

Cómo funciona la técnica

El sistema está diseñado para facilitar la entrada de ciertos medicamentos en las células cancerosas.

En particular, se enfoca en fármacos conocidos como PROTAC, compuestos por moléculas grandes que normalmente no pueden penetrar directamente en las células.

Los PROTAC actúan uniéndose a proteínas específicas dentro de las células y activando un proceso natural del organismo que marca esas proteínas para su destrucción.

En células cancerosas, estos medicamentos pueden atacar proteínas como BRD4, que permiten que los tumores crezcan y se reproduzcan.

Cuando esa proteína se degrada, las células cancerosas pierden su capacidad de sobrevivir y terminan autodestruyéndose.

El problema que resuelve el nuevo método

Aunque los PROTAC han mostrado gran potencial, tienen dos obstáculos principales.

Primero, sus moléculas son demasiado grandes para entrar fácilmente en las células.

Segundo, algunas de las proteínas que atacan también son importantes para el funcionamiento de células sanas.

La técnica SonoPIN busca resolver ambos problemas.

El papel de las microburbujas

El método utiliza microburbujas similares a las que se emplean en ecografías médicas para mejorar la visibilidad de los órganos.

Estas microburbujas se colocan cerca de las células y luego se someten a ultrasonidos de alta intensidad.

Cuando esto ocurre, las microburbujas colapsan y provocan un fenómeno llamado sonoporación, que crea pequeños poros temporales en la membrana celular.

A través de esos diminutos poros, los medicamentos pueden entrar en la célula.

Los poros se cierran en cuestión de segundos o minutos, lo que limita el daño a las células.

Resultados prometedores en laboratorio

En los experimentos, los investigadores equiparon las microburbujas con cadenas de ácido nucleico sintético diseñadas para adherirse únicamente a receptores presentes en células cancerosas.

Después probaron diferentes intensidades y frecuencias de ultrasonidos para encontrar la combinación más efectiva.

Tras un minuto de exposición, las células tratadas con SonoPIN absorbieron siete veces más medicamento que las tratadas con métodos convencionales.

El resultado fue que la mitad de las células cancerosas murieron, mientras que el 99 % de las células sanas siguieron funcionando normalmente.

Próximos pasos

El estudio fue publicado en la revista científica PNAS y está liderado por investigadores de la Universidad de Duke, en Estados Unidos.

El equipo planea ahora probar la técnica en modelos animales, comenzando con estudios en ratones.

Los científicos también han solicitado una patente para esta tecnología, que podría abrir nuevas vías para el tratamiento del cáncer si sus resultados se confirman en estudios futuros.