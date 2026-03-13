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Mbappé muestra avances en su recuperación y apunta al duelo ante el Manchester City

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Foto de archivo del delantero francés Kylian Mbappé, que publicó un vídeo en sus redes sociales del entrenamiento que completó el viernes, mostrando su mejoría del esguince en la rodilla que le obligó a parar, completando trabajo de campo y golpeando el balón con potencia a portería, apurando su regreso el próximo martes para el duelo europeo ante el Manchester City. EFE/ Javier Lizón/ARCHIVO

El delantero francés Kylian Mbappé mostró avances en su recuperación del esguince de rodilla que lo mantiene fuera de los terrenos de juego desde diciembre.

El jugador publicó en sus redes sociales un video de su entrenamiento individual, en el que se le ve trabajando sobre el césped y realizando disparos a portería con potencia.

Las imágenes alimentan el optimismo sobre su posible regreso el próximo martes en el duelo europeo del Real Madrid contra el Manchester City.

Trabajo individual en el césped

Mbappé completó este viernes ejercicios de campo al margen del grupo en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Durante la sesión, el delantero realizó series de resistencia con balón y remates a portería, lo que muestra una clara mejoría en la rodilla izquierda, donde sufrió el esguince el pasado 7 de diciembre.

El entrenamiento se realizó después del tiempo abierto a los medios de comunicación.

Optimismo en el cuerpo técnico

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se mostró optimista sobre la evolución del jugador.

“Mbappé está cada día mejor. No va a estar para mañana pero confiamos en que esté para viajar a Mánchester”, afirmó el técnico en rueda de prensa.

Arbeloa también indicó que el encuentro de LaLiga contra el Elche será probablemente el último partido que el delantero se pierda.

Posible regreso en Champions

Mbappé solo ha podido disputar 9 de los 17 partidos del Real Madrid en 2026 debido a su lesión.

El partido ante el Elche será el quinto consecutivo en el que estará ausente.

El plan del club es que el jugador continúe entrenando en solitario el sábado y que se reincorpore al grupo el domingo.

Ese entrenamiento será clave para determinar si el francés está en condiciones de entrar en la convocatoria para el viaje a Manchester, donde el Real Madrid disputará un importante encuentro europeo ante el City.

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