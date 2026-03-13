Dos tiroteos ocurridos este jueves en Estados Unidos, uno en una universidad de Virginia y otro en una sinagoga en Míchigan, encendieron las alarmas de seguridad en el país.

Las autoridades investigan el primer caso como un posible acto de terrorismo, mientras que el segundo se analiza como violencia antisemita contra la comunidad judía.

Los ataques ocurrieron en medio del aumento de la alerta de seguridad nacional debido a la guerra en Oriente Medio.

Ataque en universidad de Virginia

El FBI investiga como terrorismo el tiroteo ocurrido en la Universidad Old Dominion, en la ciudad de Norfolk.

El atacante fue identificado como Mohamed Jalloh, un ciudadano estadounidense de 36 años originario de Sierra Leona.

Durante el ataque, el agresor mató a una persona e hirió a otras dos antes de morir en el lugar.

Según el FBI, Jalloh gritó repetidamente “Allahu akbar”, una expresión en árabe que significa “Dios es el más grande”.

Las autoridades informaron que el sospechoso había estado en prisión entre 2017 y 2024 por vínculos con el grupo extremista Estado Islámico, al que presuntamente intentó ayudar obteniendo armas y financiamiento.

El tirador fue finalmente reducido por estudiantes del programa ROTC, el cuerpo de entrenamiento militar universitario.

“El tirador falleció gracias a un grupo de valientes estudiantes que intervinieron y lo redujeron”, indicó el director del FBI, Kash Patel.

La Guardia Nacional de Virginia confirmó además que Jalloh sirvió en esa institución entre 2009 y 2015.

Ataque contra una sinagoga en Míchigan

Horas después, otro incidente violento ocurrió en West Bloomfield, cerca de Detroit.

Un hombre armado con un fusil embistió su vehículo contra la sinagoga Temple Israel, lo que desencadenó un tiroteo.

El agresor fue abatido por los guardias de seguridad del centro religioso.

La única persona herida fue uno de los guardias, que resultó atropellado durante el ataque, aunque se espera que se recupere.

El FBI investiga el caso como un acto de violencia contra la comunidad judía, aunque todavía no ha revelado la identidad del atacante.

Aumento de las alertas de seguridad

Los dos incidentes se producen en un momento en que el FBI ha elevado la alerta terrorista en Estados Unidos debido a posibles represalias relacionadas con la guerra en Oriente Medio.

El presidente Donald Trump calificó el ataque contra la sinagoga como “terrible” y aseguró que las autoridades llegarán “al fondo del asunto”.

Temple Israel es la congregación reformista más grande de Estados Unidos y uno de los centros religiosos más importantes para la comunidad judía del área de Detroit.

En los últimos años, organismos como el FBI y la Liga Antidifamación han documentado un aumento de los actos de violencia antisemita en el país.

La gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, condenó el ataque y afirmó que la comunidad judía debe poder vivir y practicar su fe sin miedo.

“Esto es desgarrador. La comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz”, declaró.