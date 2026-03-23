La ley identificación votantes Trump se ha convertido en el eje de presión del presidente sobre el Senado, al pedir a los republicanos que no negocien con los demócratas hasta que se apruebe su propuesta electoral.

El mandatario endurece así su postura en medio del estancamiento legislativo.

Trump exige bloquear acuerdos en el Senado

A través de su red Truth Social, Trump instó a los republicanos a no alcanzar ningún acuerdo con los demócratas.

El presidente considera que la aprobación de su proyecto, denominado “Ley para Salvar a Estados Unidos”, debe ser la prioridad absoluta.

Además, calificó a sus opositores como una amenaza para el país, elevando el tono político en plena negociación.

Qué propone la ley electoral

El proyecto incluye la obligación de presentar una identificación con foto para votar.

También plantea exigir prueba de ciudadanía al registrarse, limitar el voto por correo con algunas excepciones y establecer el uso exclusivo de papeletas de papel.

Estas medidas, según Trump, buscan evitar fraudes electorales que considera extendidos en el sistema.

Condiciones adicionales y polémicas

La propuesta también incorpora requisitos relacionados con temas sociales.

Entre ellos, la exclusión de mujeres trans en deportes femeninos y restricciones a cirugías de cambio de género en menores.

Estos puntos han generado críticas y aumentan la polarización en torno al proyecto.

Presión sobre negociaciones clave

Trump también rechazó posibles concesiones presupuestarias, como recortes al ICE, planteadas por los demócratas.

Estas negociaciones están ligadas a la reapertura del Departamento de Seguridad Nacional, parcialmente cerrado desde febrero.

El presidente condiciona cualquier avance a la aprobación de su ley electoral.

Un proyecto aún sin apoyo suficiente

Aunque la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Representantes, sigue estancada en el Senado.

Actualmente, no cuenta con los votos necesarios para salir adelante, lo que mantiene el debate abierto.