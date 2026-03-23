La colisión aeropuerto LaGuardia dejó una escena trágica en Nueva York tras el impacto entre un avión comercial y un vehículo de bomberos en plena pista, causando la muerte de dos pilotos y múltiples heridos.

El accidente ocurrió la noche del domingo y ha activado una respuesta de emergencia a nivel estatal y federal.

Cómo ocurrió el accidente en LaGuardia

El incidente se registró a las 23:45 cuando el vuelo 8646 de Air Canada Express, procedente de Montreal, aterrizaba en la pista 4.

La aeronave, un CRJ-900 con 76 personas a bordo, colisionó con un vehículo de bomberos de la Autoridad Portuaria que se encontraba en la pista.

Las circunstancias exactas del choque están siendo investigadas por las autoridades.

Víctimas y heridos tras el impacto

Las autoridades confirmaron la muerte de los dos pilotos del avión.

Además, más de una decena de pasajeros resultaron heridos, mientras que al menos dos bomberos presentan lesiones graves.

El balance podría cambiar a medida que avancen las evaluaciones médicas.

Respuesta de autoridades y cierre del aeropuerto

La gobernadora Kathy Hochul calificó el hecho como una noticia devastadora y anunció el cierre temporal del aeropuerto.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que la ciudad trabaja en coordinación con agencias estatales y federales para manejar la crisis.

Investigación federal en marcha

Desde Washington, el Departamento de Transporte confirmó el envío de un equipo de la FAA para apoyar la investigación.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lidera las pesquisas para determinar las causas del accidente.

Recomendaciones para viajeros

Las autoridades han pedido a los pasajeros evitar desplazarse al aeropuerto mientras continúan las labores de emergencia.

Air Canada habilitó una línea de atención para familiares de los afectados, mientras se recomienda verificar el estado de los vuelos directamente con las aerolíneas.