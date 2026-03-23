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Pollo saltado peruano con salsa intensa y papas fritas al estilo chifa

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© Brian Lerich | Dreamstime.com

El fuego debe estar alto. Muy alto. Si no, no es pollo saltado.

Este plato peruano, nacido de la influencia china en la cocina local, se cocina rápido y sin miedo. El pollo se sella, la cebolla queda apenas crujiente, el tomate se suaviza lo justo y la salsa se integra en segundos. No es un guiso. Es un movimiento constante.

La mezcla de salsa de soya, vinagre y jugos del pollo crea un equilibrio que no necesita espesantes. Y sí, las papas fritas van dentro, no al lado.

Ingredientes

  • 500 g de pechuga de pollo en tiras
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 1 cebolla morada en gajos gruesos
  • 2 tomates en tiras
  • 2 dientes de ajo picados
  • 3 cucharadas de salsa de soya
  • 1 cucharada de vinagre
  • 1 cucharadita de ají amarillo opcional
  • Sal y pimienta al gusto
  • 2 tazas de papas fritas
  • Cilantro picado

Preparación

  1. Calienta el aceite en un wok o sartén grande hasta que esté muy caliente.
  2. Sella el pollo sin moverlo demasiado al principio para que tome color.
  3. Añade el ajo y mezcla rápidamente.
  4. Incorpora la cebolla y saltea apenas unos minutos. Debe mantenerse firme.
  5. Agrega el tomate y el ají si lo usas.
  6. Vierte la salsa de soya y el vinagre. Mezcla todo a fuego alto.
  7. Incorpora las papas fritas y saltea brevemente para que se integren sin perder textura.
  8. Termina con cilantro fresco y sirve de inmediato.

Detalles que importan

  • No cocines en exceso el tomate. Debe soltar jugo, no deshacerse.
  • El fuego alto es esencial para que el salteado tenga sabor profundo.
  • Si la sartén es pequeña, cocina en tandas para no bajar la temperatura.

El pollo saltado peruano se sirve caliente, normalmente acompañado de arroz blanco. Es rápido, intenso y absolutamente adictivo cuando se hace bien.

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