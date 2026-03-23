El fuego debe estar alto. Muy alto. Si no, no es pollo saltado.

Este plato peruano, nacido de la influencia china en la cocina local, se cocina rápido y sin miedo. El pollo se sella, la cebolla queda apenas crujiente, el tomate se suaviza lo justo y la salsa se integra en segundos. No es un guiso. Es un movimiento constante.

La mezcla de salsa de soya, vinagre y jugos del pollo crea un equilibrio que no necesita espesantes. Y sí, las papas fritas van dentro, no al lado.

Ingredientes

500 g de pechuga de pollo en tiras

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cebolla morada en gajos gruesos

2 tomates en tiras

2 dientes de ajo picados

3 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de vinagre

1 cucharadita de ají amarillo opcional

Sal y pimienta al gusto

2 tazas de papas fritas

Cilantro picado

Preparación

Calienta el aceite en un wok o sartén grande hasta que esté muy caliente. Sella el pollo sin moverlo demasiado al principio para que tome color. Añade el ajo y mezcla rápidamente. Incorpora la cebolla y saltea apenas unos minutos. Debe mantenerse firme. Agrega el tomate y el ají si lo usas. Vierte la salsa de soya y el vinagre. Mezcla todo a fuego alto. Incorpora las papas fritas y saltea brevemente para que se integren sin perder textura. Termina con cilantro fresco y sirve de inmediato.

Detalles que importan

No cocines en exceso el tomate. Debe soltar jugo, no deshacerse.

El fuego alto es esencial para que el salteado tenga sabor profundo.

Si la sartén es pequeña, cocina en tandas para no bajar la temperatura.

El pollo saltado peruano se sirve caliente, normalmente acompañado de arroz blanco. Es rápido, intenso y absolutamente adictivo cuando se hace bien.