Las alergias de primavera están afectando a más personas y con mayor intensidad. Si sientes que la temporada comienza antes cada año, no es solo una impresión. Estudios recientes indican que la temporada de polen ahora empieza aproximadamente 20 días antes que en 1990 y produce más de un 20 por ciento adicional.

Se estima que alrededor de 60 millones de personas en Estados Unidos sufren alergias estacionales. Los síntomas más comunes incluyen estornudos, congestión nasal, ojos llorosos y picazón constante.

El aumento en la duración e intensidad de las alergias de primavera está vinculado a cambios ambientales. Los expertos señalan que el aumento de las temperaturas y los niveles de dióxido de carbono permiten que las plantas crezcan durante más tiempo. Esto prolonga la liberación de polen y aumenta su concentración en el aire.

Este fenómeno no solo alarga la temporada, sino que también la hace más agresiva para quienes ya son sensibles. Las personas con asma o problemas respiratorios pueden experimentar síntomas más severos durante estos periodos.

Cómo reducir los síntomas

Aunque no se puede evitar completamente el polen, existen medidas que pueden ayudar a aliviar las alergias de primavera. Mantener las ventanas cerradas en días con alta concentración de polen es una de las recomendaciones más básicas.

También se aconseja ducharse y cambiarse de ropa después de pasar tiempo al aire libre. Esto ayuda a eliminar partículas de polen que pueden quedarse en la piel y el cabello.

Los antihistamínicos de venta libre son otra opción común para controlar los síntomas. Estos medicamentos ayudan a reducir la reacción alérgica del cuerpo.

Cuándo buscar atención médica

En la mayoría de los casos, las alergias son manejables. Sin embargo, si aparecen síntomas como dificultad para respirar, opresión en el pecho o sibilancias, es importante consultar a un médico.

Las alergias de primavera ya no son solo una molestia temporal para muchos. Con el cambio en las condiciones climáticas, se están convirtiendo en un problema de salud más persistente y difícil de ignorar.