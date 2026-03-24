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Día Mundial de la Tuberculosis: una enfermedad que sigue siendo una amenaza global

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© Anyaberkut | Dreamstime.com

El Día Mundial de la Tuberculosis se conmemora cada 24 de marzo para recordar que esta enfermedad infecciosa sigue siendo un desafío importante para la salud global. A pesar de los avances médicos, la tuberculosis continúa afectando a millones de personas cada año, especialmente en comunidades vulnerables.

La tuberculosis es una infección bacteriana causada por Mycobacterium tuberculosis. Afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede comprometer otros órganos. Se transmite por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, lo que facilita su propagación en espacios cerrados o con alta densidad de personas.

Los síntomas más comunes incluyen tos persistente, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y cansancio extremo. En muchos casos, la enfermedad puede permanecer latente durante años sin causar síntomas, lo que dificulta su detección temprana.

El Día Mundial de la Tuberculosis también busca destacar que la enfermedad es tratable y curable. El tratamiento estándar consiste en una combinación de antibióticos durante al menos seis meses. Sin embargo, uno de los mayores retos es garantizar que los pacientes completen el tratamiento, ya que la interrupción puede provocar resistencia a los medicamentos.

A nivel mundial, la tuberculosis sigue siendo una de las principales causas de muerte por enfermedades infecciosas. Factores como la pobreza, el acceso limitado a servicios de salud y condiciones de vida precarias contribuyen a su persistencia.

Además, ciertos grupos presentan mayor riesgo, incluyendo personas con sistemas inmunológicos debilitados, pacientes con VIH, personas sin hogar y poblaciones con acceso limitado a atención médica.

Las estrategias de control incluyen la detección temprana, el tratamiento adecuado y programas de seguimiento como la terapia directamente observada. Estos enfoques ayudan a asegurar que los pacientes completen su tratamiento y reduzcan la transmisión.

El Día Mundial de la Tuberculosis no solo es una fecha para recordar cifras, sino para reforzar la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso equitativo a la atención médica. Aunque la enfermedad es conocida desde hace siglos, su impacto actual demuestra que aún queda trabajo por hacer para controlarla a nivel global.

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