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Miley Cyrus rinde homenaje a Hannah Montana en nuevo documental de Disney+

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Beverly Hills (United States), 06/01/2025.- Miley Cyrus arrives for the 82nd annual Golden Globe Awards ceremony at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, California, USA, 05 January 2025. Artists in various film and television categories are awarded Golden Globes by the Hollywood Foreign Press Association. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Miley Cyrus Hannah Montana documental marca el regreso emocional de la artista a uno de los personajes más importantes de su carrera. A dos décadas del estreno de la serie, la cantante presenta en Disney+ un especial que revisita su etapa en la factoría Disney.

El proyecto ofrece una mirada íntima al fenómeno que definió a toda una generación y consolidó a Cyrus como figura global.

Un reencuentro con su pasado y su identidad artística

Durante la presentación del documental en Los Ángeles, la artista agradeció el apoyo de sus seguidores y reconoció el impacto que tuvo el personaje en su vida.

El especial muestra su regreso a escenarios icónicos como la casa de los Stewart en Malibú, donde repasa momentos clave de la serie junto a la comunicadora Alex Cooper.

Familia y figuras cercanas forman parte del relato

El documental incluye la participación de Tish Cyrus, madre de la artista, quien reflexiona sobre los efectos de la fama temprana.

También aparece Billy Ray Cyrus, padre de Miley tanto en la vida real como en la serie, quien comparte recuerdos del proceso creativo y de las audiciones que dieron origen al programa.

A esto se suman testimonios de artistas como Selena Gomez y Chappell Roan, que analizan el impacto cultural del personaje.

Música y nostalgia para una generación

El especial recupera canciones emblemáticas como ‘The Best of Both Worlds’, ‘The Climb’ y ‘This Is the Life’, reforzando el componente nostálgico del proyecto.

Estas interpretaciones funcionan como un puente entre la etapa juvenil de Cyrus y su evolución como artista.

Una reconciliación con su pasado

A diferencia de años anteriores, cuando la cantante se distanciaba del personaje, el documental refleja una nueva perspectiva.

El cierre del especial retoma una escena simbólica de despedida, pero esta vez desde la aceptación. Miley Cyrus reconoce el papel que Hannah Montana tuvo en su carrera y en la conexión con su público.

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