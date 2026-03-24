El océano vuelve a llamar y esta vez lo hace en acción real. Moana live action ya tiene su primer tráiler oficial y confirma su llegada a los cines el 10 de julio de 2026, posicionándose como uno de los estrenos familiares más esperados del año.

Disney apuesta nuevamente por reinventar uno de sus mayores éxitos animados, esta vez con una versión que busca conectar tanto con nuevas audiencias como con quienes crecieron con la historia original. La película está protagonizada por Catherine Lagaʻaia, quien da vida a Moana, junto a Dwayne Johnson, que regresa como el carismático semidiós Maui.

La cinta original se convirtió en un fenómeno global tras su estreno, logrando nominaciones al Oscar como Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por el tema “Cuán lejos voy”. Ese impacto es el que ahora Disney intenta trasladar a una nueva experiencia cinematográfica, con una propuesta visual más ambiciosa y una narrativa adaptada al formato live action.

En este primer vistazo, se percibe una fuerte apuesta por mantener la esencia cultural de la historia, combinada con escenarios más realistas y una producción de gran escala. Además, la película contará nuevamente con música original de Lin-Manuel Miranda, junto a Opetaia Foaʻi y Mark Mancina, elementos clave en el éxito de la versión animada.

El elenco también incluye a John Tui como el jefe Tui, Frankie Adams como Sina y Rena Owen como la abuela Tala, reforzando el enfoque familiar y emocional que caracteriza la historia.

La dirección está a cargo de Thomas Kail, reconocido por su trabajo en “Hamilton”, lo que anticipa una producción con alto nivel artístico y atención al detalle.

Disney continúa expandiendo su catálogo de adaptaciones en acción real, apostando por historias que ya demostraron su impacto global. Con Moana live action, el estudio busca repetir ese éxito, ahora con una propuesta más inmersiva que combina efectos visuales, música y una historia que sigue conectando con el público.

El viaje apenas comienza, pero todo apunta a que esta nueva versión será una de las grandes protagonistas del verano en cines.