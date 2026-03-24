La base de Guantánamo en el centro del debate estratégico

La base de Guantánamo EE.UU. Cuba vuelve a cobrar relevancia en medio de tensiones entre Washington y La Habana, aunque un conflicto militar sigue siendo considerado poco probable por analistas.

El enclave militar, ubicado en el sureste de la isla, es uno de los puntos estratégicos más antiguos de Estados Unidos en el extranjero y mantiene un valor logístico importante en el Caribe.

Analistas no descartan escenarios de conflicto

El experto en política exterior Daniel DePetris advirtió que, bajo la administración de Donald Trump, no se puede descartar completamente una acción militar.

Sin embargo, señaló que la probabilidad actual sigue siendo baja, pese a la presión económica que Washington mantiene sobre Cuba, incluyendo restricciones energéticas que han agravado la crisis en la isla.

Un punto clave en cualquier operación militar

En caso de una escalada, la base de Guantánamo EE.UU. Cuba podría funcionar como un nodo logístico esencial para las operaciones estadounidenses.

Su ubicación estratégica y su infraestructura naval la convierten en una pieza relevante dentro de cualquier escenario en el Caribe.

No obstante, expertos también advierten que las instalaciones presentan deterioro y requerirían refuerzos para operar a gran escala.

Cuba ya no es vista como una amenaza directa

Analistas coinciden en que Cuba no representa actualmente una amenaza significativa para la seguridad de Estados Unidos.

Según esta visión, la presión política responde más a objetivos estratégicos regionales que a un riesgo militar real.

Aun así, una intervención tendría consecuencias importantes, incluyendo tensiones diplomáticas, migración hacia Florida y un posible aislamiento de Washington en América Latina.

El peso histórico de Guantánamo

La base de Guantánamo EE.UU. Cuba tiene su origen en la Enmienda Platt, que permitió a Estados Unidos mantener presencia en la isla tras la ocupación de finales del siglo XIX.

Aunque esta cláusula fue eliminada en 1934, acuerdos posteriores han mantenido vigente el control estadounidense sobre el territorio.

En las últimas décadas, el enclave ha estado más asociado a la detención de sospechosos de terrorismo que a operaciones militares tradicionales, aunque su valor estratégico se mantiene.