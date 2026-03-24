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Marco Rubio asistirá a cumbre del G7 en medio de tensiones por Irán y Ucrania

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Washington (United States of America), 19/03/2026.- United States Secretary of State Marco Rubio react as US President Donald Trump hosts a dinner with Prime Minster Takeuchi Sanae of Japan in the State Dining Room of the White House in Washington DC, USA, 19 March 2026. Earlier in the day, Trump and Takeuchi exchanged views on Iran, energy and issues in the Indo-Pacific region. (Japón, Estados Unidos) EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará este viernes a Francia para participar en la cumbre de ministros de Exteriores del G7, en un contexto internacional marcado por conflictos simultáneos en Oriente Medio y Europa.

El encuentro se celebrará en Cernay-la-Ville y reunirá a representantes de las principales economías del mundo para analizar desafíos globales en materia de seguridad.

La guerra en Ucrania y la crisis con Irán dominan la agenda

Entre los temas centrales estará la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la escalada de tensión en Oriente Medio tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según el Departamento de Estado, Rubio buscará coordinar posturas con sus aliados y promover los intereses estratégicos de Washington en un momento de alta presión geopolítica.

Impacto global del conflicto en Irán

La situación en Irán ha generado preocupación internacional, especialmente por sus efectos en el mercado energético.

Los intentos de Teherán de restringir el paso por el estrecho de Ormuz han elevado los precios del petróleo y el gas, aumentando el riesgo de una crisis energética global.

Intentos de negociación en medio de la tensión

El presidente Donald Trump aseguró recientemente que ha ordenado pausar ciertos ataques durante cinco días tras conversaciones con Irán.

Sin embargo, las autoridades iraníes han negado públicamente que existan negociaciones en curso, lo que mantiene la incertidumbre sobre una posible desescalada del conflicto.

Un escenario internacional cada vez más complejo

La reunión del G7 se produce en un momento en el que múltiples conflictos se desarrollan de forma paralela, obligando a las potencias a coordinar respuestas en distintos frentes.

El papel de Marco Rubio en este encuentro será clave para definir la postura de Estados Unidos ante estos desafíos globales.

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