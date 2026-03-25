Luck Ra Ciudad de México concierto marcará un momento importante en la carrera del cantante argentino, quien se presentará este miércoles en el Auditorio Nacional.

El artista, de 27 años, llega tras su paso por Puebla, donde ofreció su primer show en territorio mexicano y recibió una respuesta positiva del público.

Un show pensado como una celebración

Durante una rueda de prensa, el cantante expresó su deseo de que su presentación en la capital mexicana sea recordada como una experiencia para desconectarse de la rutina.

Luck Ra aseguró que su objetivo es que el público pueda disfrutar, bailar y dejar de lado las preocupaciones durante el espectáculo.

Una sorpresa especial en el escenario

El artista adelantó que el concierto incluirá una sorpresa, con la participación de un invitado especial al que describió como una figura muy conocida en México.

Aunque no reveló el nombre, dejó claro que se trata de alguien cercano a él.

Conexión con el público mexicano

El cantante destacó la calidez del público mexicano y reconoció que le sorprendió el nivel de conexión desde sus primeras presentaciones.

También señaló que busca consolidar su presencia en el país y continuar desarrollando su propuesta musical en este mercado.

Posibles colaboraciones y su identidad musical

Luck Ra no descartó futuras colaboraciones con artistas mexicanos. Incluso mencionó que le gustaría trabajar con Thalía en algún proyecto.

En cuanto a su estilo, afirmó que el cuarteto sigue siendo su base musical, al ser el género que mejor representa su identidad como artista.