Una tumba romana decorada con escenas de combates de gladiadores ha sido descubierta en el sur de Italia. El hallazgo se produjo en el municipio de Apollosa, en una zona cercana al antiguo trazado de la Vía Apia.

El monumento funerario data del siglo I d.C. y presenta características poco habituales. Además, las representaciones de gladiadores no son comunes en este tipo de sepulcros, lo que ha despertado el interés de los arqueólogos.

Según los expertos, la tumba romana habría pertenecido a un ciudadano acomodado de la época augustea. Por eso se considera que el difunto pudo tener vínculos con el mundo de los espectáculos públicos en la Roma antigua.

Tumba romana revela estatus social

El conjunto funerario fue construido con bloques de piedra caliza y tenía un diámetro aproximado de doce metros. Durante las excavaciones, los investigadores recuperaron cerca de veinte bloques decorados.

Asimismo, se identificó la entrada a una cámara funeraria que conserva restos de pintura mural. Estos elementos ofrecen información valiosa sobre las prácticas funerarias y artísticas de la época.

El descubrimiento se produjo de forma inesperada. Un voluntario alertó a las autoridades tras observar varios bloques de piedra expuestos por el desbordamiento de un arroyo cercano.

Posteriormente, un equipo de especialistas llevó a cabo las labores de recuperación y análisis del sitio. Mientras tanto, los trabajos continúan para reconstruir la estructura original del monumento.

Por otra parte, la ubicación de la tumba romana refuerza su importancia. El sepulcro se encontraba junto a la Vía Apia, una de las principales rutas de la antigua Roma, conocida como la Regina Viarum.

Los investigadores señalan que este tipo de localización estaba reservado para personas de alto estatus social. De este modo, el monumento no solo cumplía una función funeraria, sino también simbólica.

Además, las autoridades han anunciado planes para valorizar el hallazgo. El objetivo es integrar el sitio en proyectos culturales vinculados a la Vía Apia.

Finalmente, los restos se conservan en un centro especializado en Benevento. Allí podrán ser visitados mientras se desarrollan iniciativas de reconstrucción virtual para acercar este descubrimiento al público.