En Puerto Rico, el sonido del pilón golpeando el plátano frito es parte de la identidad culinaria. El mofongo puertorriqueño no es solo una receta, es técnica, tradición y fuerza en cada movimiento.

Su base es sencilla: plátano verde frito, ajo y chicharrón. Sin embargo, el resultado es profundo, aromático y contundente. La textura es firme pero moldeable, pensada para absorber el caldo o la salsa que lo acompaña. Aunque existen versiones con mariscos, pollo o incluso relleno por dentro, la preparación clásica sigue siendo la favorita en muchas mesas boricuas.

Ingredientes

4 plátanos verdes

4 dientes de ajo

1 taza de chicharrón triturado

Aceite vegetal para freír

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal al gusto

Para servir:

Carne de res guisada

1 taza de caldo caliente

Preparación

Pela los plátanos y córtalos en rodajas gruesas. Fríelos en abundante aceite caliente hasta que estén dorados y cocidos por dentro. No deben quedar secos ni excesivamente crujientes.

En un pilón o mortero grande, machaca el ajo con una pizca de sal hasta formar una pasta. Agrega el chicharrón triturado y mezcla.

Incorpora los plátanos fritos poco a poco y continúa machacando hasta que todo se integre. La textura debe ser compacta pero con pequeños trozos visibles. Añade el aceite de oliva para aportar suavidad.

Forma una bola presionando la mezcla dentro de un recipiente redondo o molde tradicional.

Sirve el mofongo puertorriqueño con carne guisada por encima o a un lado y vierte un poco de caldo caliente para que absorba sabor y se mantenga jugoso.

Variaciones populares

En Puerto Rico también es común encontrar:

Mofongo relleno de camarones en salsa criolla

Mofongo con pollo guisado

Trifongo, que mezcla plátano verde, plátano maduro y yuca

Cada versión mantiene la esencia del mofongo puertorriqueño: plátano machacado con ajo y textura firme lista para absorber sabor.

Este plato no busca ser delicado. Busca ser memorable. Y cuando está bien hecho, lo es.