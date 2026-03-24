Autoridades federales y estatales hallaron a 229 migrantes en tráiler Veracruz, entre ellos 17 menores de edad, dentro de la caja de un vehículo en la ciudad de Xalapa, capital del estado.

El descubrimiento ocurrió cuando el tráiler ya se encontraba en un depósito vehicular, donde había sido trasladado tras un operativo de seguridad.

Gritos alertaron a trabajadores del lugar

De acuerdo con reportes, empleados del depósito escucharon gritos provenientes del interior del tráiler, lo que llevó a dar aviso inmediato a las autoridades.

El subsecretario de Gobierno de Veracruz, José Manuel Pozos, confirmó que en total fueron localizadas 229 personas migrantes, muchas de ellas provenientes de países de Centroamérica.

Condiciones de salud y detención del conductor

El funcionario indicó que algunos migrantes presentaban deshidratación, aunque en términos generales se encontraban estables.

Asimismo, confirmó la detención del conductor del vehículo, que había sido asegurado previamente en el municipio de Emiliano Zapata tras un reporte de robo.

Veracruz, punto clave en rutas migratorias

El caso vuelve a poner el foco en Veracruz como una zona estratégica dentro de las rutas migratorias hacia Estados Unidos.

En su paso por México, los migrantes enfrentan riesgos como secuestros, extorsión y violencia por parte de grupos criminales.

Una práctica peligrosa y recurrente

Viajar hacinados en tráileres es una de las formas más peligrosas utilizadas por traficantes de personas.

Este tipo de traslado clandestino ha dejado tragedias en el pasado, como el accidente ocurrido en Chiapas en 2021, donde murieron decenas de migrantes.