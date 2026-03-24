El cantautor colombiano Camilo anunció su Camilo Worldwide Tour 2026, una gira internacional que lo llevará a más de 15 países en América y Europa a lo largo del año.

El recorrido comenzará en junio en España y finalizará en diciembre en Colombia, su país natal.

Una gira global con nueva música

El artista, ganador de seis Latin Grammy, adelantó que el espectáculo incluirá tanto sus éxitos como canciones inéditas y adelantos de su próximo álbum de estudio.

Este nuevo disco será el quinto de su carrera y está previsto para lanzarse en 2026.

Fechas en Europa

La etapa europea se desarrollará en junio con paradas en varias ciudades clave.

El tour comenzará el 13 de junio en Tenerife y continuará por Londres (15), París (17), Milán (19), Dietikon (20), Berlín (22) y Ámsterdam (24).

Recorrido por México

En México, la gira se extenderá entre finales de agosto y septiembre con una amplia serie de conciertos.

Las presentaciones iniciarán el 28 de agosto en Ciudad de México, seguidas por Querétaro (29), León (30), Veracruz (3 de septiembre), Monterrey (4), Guadalajara (5), San Luis Potosí (6), Hermosillo (10), Puebla (11), Tampico (12), Cancún (17), Mérida (18), Villahermosa (19) y Acapulco (20).

Caribe y Estados Unidos

Durante octubre, Camilo llevará su gira al Caribe y Estados Unidos.

El recorrido incluirá conciertos en San Juan (2), Santo Domingo (4), Miami (9), Orlando (10), Chicago (15) y Nueva York (17).

Etapa en Sudamérica

La gira continuará en Sudamérica entre octubre y diciembre.

Las fechas incluyen Asunción (23 de octubre), Buenos Aires (25), Montevideo (28), Rosario (30), Córdoba (31), Mendoza (2 de noviembre), Santiago de Chile (5), Arequipa (8), Lima (10), Quito (4 de diciembre), Cuenca (5) y Bogotá (12).

Un artista en crecimiento constante

Con más de 121 millones de seguidores a nivel global, 25.000 millones de reproducciones y cerca de 22 millones de oyentes mensuales en Spotify, Camilo se consolida como una de las figuras más influyentes de la música latina actual.