Baklava: crujiente, aromático y bañado en miel especiada

El baklava es un postre emblemático del Medio Oriente y el Mediterráneo oriental, conocido por sus capas finísimas de masa filo, su relleno de frutos secos y su almíbar perfumado. Al hornearse, la mantequilla dora cada lámina hasta lograr una textura delicadamente crujiente. Luego, el jarabe caliente se absorbe lentamente, creando un contraste irresistible entre lo crocante y lo untuoso. Es un postre intenso, elegante y pensado para disfrutarse en porciones pequeñas.
Ingredientes (12–16 porciones)
Para el baklava
- 1 paquete de masa filo (aprox. 450 g), descongelada
- 1½ tazas de pistachos o nueces finamente picados
- ½ taza de almendras picadas (opcional)
- 2 cucharaditas de canela
- ¼ cucharadita de clavo molido (opcional)
- 1 taza de mantequilla sin sal, derretida
Para el almíbar
- ¾ taza de azúcar
- ¾ taza de agua
- ½ taza de miel
- 1 tira de cáscara de limón
- 1 cucharadita de jugo de limón
- 1 rama pequeña de canela
Preparación
1. Prepara el relleno
En un recipiente, mezcla los frutos secos con la canela y el clavo. Reserva.
2. Arma las capas
Precalienta el horno a 350 °F / 180 °C.
Engrasa un molde rectangular. Coloca una hoja de masa filo, pincela con mantequilla y repite el proceso hasta formar una base de 8 a 10 capas.
3. Añade el relleno
Esparce una capa uniforme de frutos secos.
Cubre con 2 o 3 hojas de masa filo, siempre pinceladas con mantequilla.
Repite el proceso hasta terminar el relleno. Finaliza con 8 a 10 capas de masa filo.
4. Corta y hornea
Antes de hornear, corta el baklava en rombos o cuadrados con un cuchillo afilado.
Hornea durante 40 a 45 minutos, hasta que esté bien dorado y crujiente.
5. Prepara el almíbar
Mientras se hornea, hierve el agua, el azúcar, la miel, la cáscara de limón y la canela durante 10 minutos.
Retira del fuego, elimina los aromáticos y añade el jugo de limón.
6. Baña el baklava
Al sacar el baklava del horno, vierte el almíbar caliente de manera uniforme.
Deja reposar varias horas para que absorba bien el jarabe.
Consejos
- La masa filo debe mantenerse cubierta mientras trabajas para que no se seque.
- El contraste de baklava caliente con almíbar caliente es clave.
- No refrigeres el baklava; consérvalo a temperatura ambiente.
- Mejora su sabor al día siguiente.
El baklava es intenso, estructurado y profundamente aromático, un postre donde cada capa cumple una función.