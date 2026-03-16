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Estados Unidos presenta camiseta Mundial 2026

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Fotografía cedida por US Soccer que muestra la camiseta alternativa que utilizará la selección de Estados Unidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección de Estados Unidos, anfitriona del próximo Mundial junto a México y Canadá, estrenó este lunes las camisetas que el equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino llevará este verano en la Copa del Mundo. EFE/ Us Soccer

La camiseta mundial que usará la selección de Estados Unidos rumbo al Mundial de 2026 fue presentada este lunes por la federación estadounidense. El nuevo uniforme será utilizado por el equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino durante el torneo que el país organizará junto a México y Canadá.

El diseño fue desarrollado por Nike en colaboración con varios jugadores del combinado nacional. Además, el proyecto busca reforzar la identidad visual de todas las selecciones estadounidenses.

La camiseta mundial tendrá dos versiones principales. Una se denomina “Estrellas” y presenta un tono oscuro. La otra versión, llamada “Barras”, combina los colores blanco y rojo en un diseño más claro.

Camiseta mundial con identidad unificada

Una de las novedades del nuevo uniforme es que no será exclusivo del equipo masculino mayor. Por primera vez, la camiseta mundial será utilizada por las 27 selecciones nacionales de Estados Unidos en todas sus categorías.

De este modo, la federación pretende unificar la imagen de todos sus equipos bajo un mismo escudo y diseño. La iniciativa busca conectar a los jugadores desde las categorías juveniles hasta las selecciones absolutas.

Según explicó la federación en un comunicado oficial, el nuevo uniforme representa una identidad compartida para todo el fútbol estadounidense. Además, refuerza el sentido de pertenencia entre jugadores y aficionados.

Mientras tanto, el estreno oficial de la camiseta mundial está previsto para finales de marzo en Atlanta. Ese día, la selección estadounidense disputará un partido amistoso frente a Bélgica.

El encuentro se jugará el 28 de marzo en el Mercedes Benz Stadium. El partido servirá como preparación para el equipo que dirige Pochettino mientras el país se alista para el Mundial de la FIFA 2026.

Por otra parte, la federación destacó el valor simbólico del uniforme para los jugadores y los seguidores. Dave Wright, director comercial de U.S. Soccer, afirmó que vestir la camiseta representa el orgullo de defender el escudo nacional.

Asimismo, señaló que el momento es especialmente importante para el fútbol estadounidense. La cercanía del Mundial ha generado gran expectativa entre aficionados y jugadores.

Finalmente, Wright destacó que el objetivo es ver a las distintas selecciones nacionales y a los seguidores de todo el país vistiendo la camiseta mundial en los meses previos al torneo que marcará un momento histórico para el fútbol en Estados Unidos.

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