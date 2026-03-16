Ryan Gosling lidera épica espacial Project Hail Mary

La película Project Hail Mary llega a los cines esta semana con Ryan Gosling como protagonista de una historia de ciencia ficción que combina emoción, humor y aventura. El actor canadiense interpreta a un científico que despierta solo en una nave espacial y descubre que tiene una misión crucial: salvar la Tierra.

Además, el filme plantea una reflexión sobre el potencial humano frente a los desafíos globales. En una entrevista con EFE, Gosling afirmó que Project Hail Mary recuerda que las personas pueden lograr cosas extraordinarias cuando trabajan con perseverancia y empatía.

El inicio de la historia muestra al personaje despertando de un coma inducido en el espacio. Poco a poco empieza a recuperar la memoria. De este modo comprende por qué se encuentra a años luz de su hogar y cuál es su responsabilidad.

Project Hail Mary y el desafío científico

La trama de Project Hail Mary se basa en la novela del mismo nombre escrita por Andy Weir. El autor ya había explorado ideas similares en su obra anterior, The Martian. En ambas historias, los conflictos se presentan como problemas científicos que deben resolverse con lógica y conocimiento.

Asimismo, el protagonista es un científico aislado que debe enfrentarse a circunstancias extremas. Durante gran parte de la película, Gosling aparece prácticamente solo en pantalla. Sin embargo, su actuación mezcla momentos cómicos, escenas emotivas y secuencias de aventura.

El proyecto también representa un reto técnico para el cine. La película está dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, conocidos por ganar el Óscar con la cinta animada Spider Man Into the Spider Verse.

Por otra parte, Gosling explicó que siempre ha sentido una fuerte conexión con el género de la ciencia ficción. Según el actor, contar historias ambientadas en el espacio permite explorar ideas profundas sobre el futuro de la humanidad.

Además, el actor ya prepara su participación en Star Wars Starfighter, otra producción ambientada en el universo creado por George Lucas. Mientras tanto, asegura que trabajar en Project Hail Mary ha sido una experiencia especial dentro de su carrera.

La historia también aborda temas actuales. En la película, una amenaza similar a una pandemia afecta a los soles de la galaxia, incluido el nuestro. Como consecuencia, la humanidad enfrenta una crisis energética que pone en riesgo su supervivencia.

Sin embargo, el enfoque de la película no busca culpables. Por eso la narrativa se centra en la cooperación entre personas y también en la posibilidad de colaboración con otras formas de vida.

Finalmente, los directores destacaron que la historia presenta dos momentos clave. Primero, los humanos se unen para construir una nave capaz de enfrentar el problema. Después, dos seres muy diferentes deben aprender a entenderse para salvar las estrellas.