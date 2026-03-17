Células inmunes influyen en fertilidad

Un grupo de investigadores ha descubierto que ciertas células inmunes presentes en el cerebro participan en la regulación de la fertilidad. El hallazgo fue realizado por científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y abre nuevas vías para comprender trastornos reproductivos.

El estudio se llevó a cabo inicialmente en modelos animales. Sin embargo, los resultados también permitieron identificar mutaciones relacionadas con un síndrome raro de infertilidad en humanos.

Los investigadores explican que el inicio de la pubertad comienza en el cerebro. En concreto, el proceso se activa en el hipotálamo, una región que controla la liberación de hormonas clave para el desarrollo sexual.

Además, estas señales hormonales activan la hipófisis, situada en la base del cráneo. Posteriormente, esta glándula libera hormonas que estimulan el funcionamiento de las gónadas, es decir, los ovarios y los testículos.

Células inmunes en el control de la pubertad

El sistema que regula estos procesos se conoce como eje hipotálamo hipófiso gonadal. Tradicionalmente se pensaba que este mecanismo dependía únicamente de neuronas especializadas.

Sin embargo, el nuevo estudio revela que las células inmunes también desempeñan un papel importante. En particular, los investigadores identificaron la participación de la microglía, células defensivas del sistema nervioso central.

Asimismo, el equipo científico observó que una proteína llamada RANK está implicada en este proceso. Esta proteína ya era conocida por su papel en la remodelación de los huesos y en el desarrollo de las glándulas mamarias.

Cuando los investigadores eliminaron la expresión de RANK en modelos animales, la función reproductiva se alteró de forma significativa. Tanto machos como hembras mostraron niveles reducidos de hormonas sexuales.

Además, los animales que carecían de esta proteína no desarrollaron la pubertad y presentaron pérdida de funcionalidad en las gónadas.

Mientras tanto, cuando la proteína fue eliminada en animales adultos, estos se volvieron infértiles en un periodo aproximado de un mes.

Posibles aplicaciones médicas

Para analizar la relevancia del hallazgo en humanos, los investigadores estudiaron muestras de pacientes con hipogonadismo hipogonadotrópico congénito. Este síndrome poco frecuente se caracteriza por un retraso o ausencia de la pubertad y problemas de fertilidad.

Los resultados sugieren que la proteína RANK podría convertirse en una posible diana terapéutica. Por eso los científicos consideran que el descubrimiento podría ayudar en el diagnóstico y tratamiento de trastornos endocrinos relacionados con la fertilidad.

Finalmente, los autores destacaron la importancia de la colaboración entre diferentes instituciones científicas. En el estudio participaron investigadores de centros de España, Francia y Suiza, lo que permitió combinar distintas técnicas y enfoques para lograr el descubrimiento.