Banksy, uno de los artistas más famosos y enigmáticos del mundo, vuelve a estar en el centro de la conversación. Un reciente informe ha señalado una posible identidad detrás del creador de icónicas obras de arte urbano, aunque el misterio está lejos de resolverse.

Conocido por su estilo provocador y sus intervenciones inesperadas, Banksy ha construido su reputación tanto por su arte como por su anonimato. Entre sus acciones más recordadas está la autodestrucción de su obra Girl Without Balloon en plena subasta en 2018, un momento que dio la vuelta al mundo.

Una identidad que vuelve a ponerse en duda

Durante años, una de las teorías más populares apuntaba a Robert Del Naja, integrante del grupo Massive Attack. Sin embargo, el nuevo reporte descarta que sea el único responsable, aunque deja abierta la posibilidad de que haya colaborado en algún momento.

Además, representantes del músico no respondieron a las consultas, lo que mantiene viva la incertidumbre en torno a esa teoría.

El nombre que vuelve a aparecer

Según el informe, el verdadero Banksy sería Robin Gunningham, un artista de Bristol que posteriormente habría cambiado su nombre a David Jones. Este dato no es completamente nuevo, pero vuelve a cobrar fuerza tras una investigación más detallada.

El vínculo con Bristol también ha alimentado las teorías, ya que es la misma ciudad de origen de Massive Attack, lo que ha contribuido a conectar distintas hipótesis a lo largo de los años.

Un hombre que se cree que es Robin Gunningham (a la derecha) en el lugar donde se encuentra un mural de Banksy en Londres, en marzo de 2025

Negación y defensa del anonimato

Pese a la repercusión del informe, el abogado de Banksy rechazó las conclusiones y aseguró que varios de los datos presentados no son correctos. También pidió que no se difundiera la información.

El representante legal defendió el anonimato del artista, argumentando que trabajar bajo un seudónimo permite proteger la libertad de expresión. Según explicó, esta decisión es clave cuando se abordan temas sensibles como la política, la religión o la justicia social.

Un misterio que sigue siendo parte del fenómeno

A pesar de las nuevas teorías, la identidad de Banksy sigue sin confirmarse de forma definitiva. De hecho, el anonimato ha sido una parte esencial de su impacto cultural y artístico.

Más allá de nombres y especulaciones, el fenómeno Banksy continúa creciendo, alimentado tanto por su obra como por el misterio que lo rodea.