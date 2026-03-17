Los rollos de repollo rellenos son de esos platos que parecen elaborados, pero en realidad se basan en algo muy simple: envolver un buen relleno y dejar que el horno haga su trabajo. El resultado es suave, jugoso y perfecto para una comida familiar.

La combinación de carne y arroz envuelta en hojas de repollo cocidas crea una textura tierna que absorbe toda la salsa de tomate. Es comida reconfortante sin complicaciones innecesarias.

Ingredientes

1 repollo grande

1 libra de carne molida de res

1 taza de arroz blanco cocido

1 huevo

1/2 cebolla finamente picada

2 dientes de ajo picados

Sal y pimienta al gusto

2 tazas de salsa de tomate

1 taza de caldo de carne

Preparación

Hierve agua en una olla grande y cocina el repollo entero durante unos minutos hasta que las hojas se ablanden. Retira con cuidado y separa las hojas. En un recipiente mezcla la carne molida, el arroz, el huevo, la cebolla, el ajo, sal y pimienta. Coloca una porción del relleno en cada hoja y enrolla doblando los lados hacia adentro. Acomoda los rollos en una fuente para horno. Mezcla la salsa de tomate con el caldo y vierte sobre los rollos. Cubre con papel aluminio y hornea a 350°F durante 45 a 60 minutos.

Sirve calientes, con la salsa por encima.

Es un plato que funciona igual de bien para una cena tranquila o para preparar con anticipación y recalentar al día siguiente, cuando incluso sabe mejor.