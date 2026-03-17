Los rollos de repollo rellenos son de esos platos que parecen elaborados, pero en realidad se basan en algo muy simple: envolver un buen relleno y dejar que el horno haga su trabajo. El resultado es suave, jugoso y perfecto para una comida familiar.
La combinación de carne y arroz envuelta en hojas de repollo cocidas crea una textura tierna que absorbe toda la salsa de tomate. Es comida reconfortante sin complicaciones innecesarias.
Ingredientes
- 1 repollo grande
- 1 libra de carne molida de res
- 1 taza de arroz blanco cocido
- 1 huevo
- 1/2 cebolla finamente picada
- 2 dientes de ajo picados
- Sal y pimienta al gusto
- 2 tazas de salsa de tomate
- 1 taza de caldo de carne
Preparación
- Hierve agua en una olla grande y cocina el repollo entero durante unos minutos hasta que las hojas se ablanden. Retira con cuidado y separa las hojas.
- En un recipiente mezcla la carne molida, el arroz, el huevo, la cebolla, el ajo, sal y pimienta.
- Coloca una porción del relleno en cada hoja y enrolla doblando los lados hacia adentro.
- Acomoda los rollos en una fuente para horno.
- Mezcla la salsa de tomate con el caldo y vierte sobre los rollos.
- Cubre con papel aluminio y hornea a 350°F durante 45 a 60 minutos.
Sirve calientes, con la salsa por encima.
Es un plato que funciona igual de bien para una cena tranquila o para preparar con anticipación y recalentar al día siguiente, cuando incluso sabe mejor.