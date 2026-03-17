Menu
Home/Recetas/Rollos de repollo rellenos en salsa de tomate

Rollos de repollo rellenos en salsa de tomate

Facebook
Twitter
Pinterest
© Mypointofview | Dreamstime.com

Los rollos de repollo rellenos son de esos platos que parecen elaborados, pero en realidad se basan en algo muy simple: envolver un buen relleno y dejar que el horno haga su trabajo. El resultado es suave, jugoso y perfecto para una comida familiar.

La combinación de carne y arroz envuelta en hojas de repollo cocidas crea una textura tierna que absorbe toda la salsa de tomate. Es comida reconfortante sin complicaciones innecesarias.

Ingredientes

  • 1 repollo grande
  • 1 libra de carne molida de res
  • 1 taza de arroz blanco cocido
  • 1 huevo
  • 1/2 cebolla finamente picada
  • 2 dientes de ajo picados
  • Sal y pimienta al gusto
  • 2 tazas de salsa de tomate
  • 1 taza de caldo de carne

Preparación

  1. Hierve agua en una olla grande y cocina el repollo entero durante unos minutos hasta que las hojas se ablanden. Retira con cuidado y separa las hojas.
  2. En un recipiente mezcla la carne molida, el arroz, el huevo, la cebolla, el ajo, sal y pimienta.
  3. Coloca una porción del relleno en cada hoja y enrolla doblando los lados hacia adentro.
  4. Acomoda los rollos en una fuente para horno.
  5. Mezcla la salsa de tomate con el caldo y vierte sobre los rollos.
  6. Cubre con papel aluminio y hornea a 350°F durante 45 a 60 minutos.

Sirve calientes, con la salsa por encima.

Es un plato que funciona igual de bien para una cena tranquila o para preparar con anticipación y recalentar al día siguiente, cuando incluso sabe mejor.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Recetas
Arepas venezolanas: la base perfecta para rellenar a tu gusto
March 16, 7:00 AM
By
Recetas
Pan de soda irlandés tradicional: el clásico perfecto para hornear antes de San Patricio
March 15, 7:00 AM
By
Recetas
Hash irlandés de carne curada con papa y huevo
March 14, 7:00 AM
By
Recetas
Ropa vieja cubana tradicional con carne desmechada y salsa criolla casera
March 13, 7:00 AM
By
Recetas
Anticuchos peruanos tradicionales con ají panca y corazón de res a la parrilla
March 12, 7:00 AM
By
Recetas
Salmón glaseado con miso y arroz blanco, una receta llena de sabor y equilibrio
March 11, 7:00 AM
By
Recetas
Hamburguesas de lentejas, doradas por fuera y llenas de carácter
March 10, 7:00 AM
By
Recetas
Gumbo tradicional al estilo de Luisiana con mariscos y salchicha ahumada
March 9, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *