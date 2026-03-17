Un terremoto Cuba de magnitud 6 sacudió la madrugada de este lunes el oriente del país. El movimiento telúrico coincidió con un apagón nacional que dejó a gran parte del territorio sin electricidad, telefonía e internet.

El sismo fue reportado por el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, que situó el epicentro en el mar. Además, el temblor se registró a las 00:28 hora local, a una profundidad de 20 kilómetros y a unos 37 kilómetros al sureste de Imías, en la provincia de Guantánamo.

El terremoto Cuba se sintió con claridad en varias zonas del oriente, especialmente en Guantánamo y Santiago de Cuba. Mientras tanto, organismos internacionales también confirmaron la actividad sísmica con ligeras variaciones en la magnitud.

Terremoto Cuba en medio de crisis energética

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó de dos movimientos. El primero alcanzó una magnitud de 5,8 y el segundo, registrado minutos después, fue de 4,7. Por otra parte, el Centro Sismológico Europeo también reportó dos eventos similares.

Sin embargo, el impacto del terremoto Cuba se vio agravado por la situación energética que atraviesa el país. Una falla en el Sistema Eléctrico Nacional provocó un apagón total que afectó a más de nueve millones de personas.

Además, la interrupción del servicio dejó a gran parte de la población sin acceso a comunicaciones básicas. Esta situación dificultó la recopilación de información en las primeras horas tras el sismo.

Mientras tanto, la crisis eléctrica ya era crítica antes del temblor. En La Habana, los cortes de luz alcanzaban hasta 15 horas diarias. En otras provincias, los apagones podían extenderse por más de dos días consecutivos.

Por eso, la coincidencia entre el terremoto Cuba y el apagón ha incrementado la preocupación entre la población. La falta de electricidad limita la respuesta ante emergencias y complica la vida cotidiana.

Finalmente, las autoridades continúan investigando las causas de la falla en el sistema eléctrico. Al mismo tiempo, se mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en la región para evaluar posibles réplicas.