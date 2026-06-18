Chequia golpeó temprano, pero no sostuvo la ventaja

Chequia dejó escapar una victoria clave este jueves en Atlanta. La selección europea empató 1-1 ante Sudáfrica en la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026, después de ponerse en ventaja en los primeros minutos con un gol de Michal Sadilek.

El partido se jugó en el Estadio Atlanta y tenía un peso importante para ambos equipos. Chequia y Sudáfrica llegaban necesitados tras perder en la primera fecha. Por eso, el resultado deja a los dos con vida, pero también bajo presión para el cierre de la fase de grupos.

El inicio fue ideal para los checos. A los seis minutos, una mala respuesta defensiva de Sudáfrica permitió que Alexandr Sojka filtrara un pase al corazón del área. Sadilek apareció libre y definió con un remate firme, imposible para Ronwen Williams.

Sudáfrica sufrió en el arranque

El gol temprano expuso los problemas de Sudáfrica en los primeros minutos. La defensa quedó mal parada y permitió que Chequia atacara con demasiada comodidad por zonas interiores.

El equipo europeo tuvo orden, intensidad y una mejor lectura del partido durante buena parte del primer tiempo. Con la ventaja, buscó manejar los tiempos y protegerse sin renunciar al contragolpe.

Sudáfrica, en cambio, tardó en acomodarse. Le costó progresar con claridad y encontró pocos espacios para lastimar. Aun así, logró sostenerse en el partido gracias a algunas intervenciones de Williams y a la falta de contundencia checa para ampliar la diferencia.

Al descanso, Chequia ganaba 1-0 y parecía tener el control emocional del encuentro.

Mokoena rescata a Sudáfrica

La segunda parte cambió el tono del partido. Sudáfrica adelantó líneas, ganó más presencia en campo rival y empezó a generar situaciones de mayor peligro.

El empate llegó desde el punto penal. Teboho Mokoena asumió la responsabilidad y convirtió el 1-1, un gol que devolvió esperanza a los Bafana Bafana y golpeó a una Chequia que había tenido el partido a favor desde muy temprano.

La jugada del penal fue discutida, según reportes del encuentro, pero terminó siendo decisiva para el marcador final. Después del empate, ambos equipos buscaron el triunfo, aunque sin la claridad suficiente para romper otra vez el resultado.

El Grupo A sigue abierto

El empate deja a Chequia y Sudáfrica en una situación delicada. Ninguno consiguió la victoria que necesitaba, pero ambos mantienen opciones matemáticas antes de la última jornada.

Chequia cerrará la fase de grupos ante México, mientras que Sudáfrica enfrentará a Corea del Sur. Los dos partidos serán exigentes y pueden definir no solo los primeros lugares, sino también las posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros.

Para Chequia, el sabor es amargo. Tuvo ventaja, marcó temprano y contó con momentos para controlar mejor el encuentro. Sin embargo, no logró sentenciar.

Para Sudáfrica, el punto tiene otro valor. Después de un inicio complicado, el equipo reaccionó, encontró el empate y evitó una derrota que lo habría dejado casi contra la pared.

Un empate que sabe distinto para cada uno

El 1-1 en Atlanta no resolvió demasiado, pero sí dejó señales claras. Chequia necesita mejorar su gestión de los partidos cuando se adelanta en el marcador. Sudáfrica, por su parte, deberá evitar arranques tan frágiles si quiere competir por la clasificación.

Sadilek fue protagonista por su gol temprano. Mokoena, por su temple para igualar desde el penal. Entre ambos marcaron una tarde de tensión para dos selecciones que siguen con margen, pero sin espacio para nuevos errores.

El Mundial entra en una etapa donde cada punto empieza a pesar más. Para Chequia y Sudáfrica, el empate mantiene la puerta abierta. Pero la próxima jornada ya no permitirá tantas concesiones.