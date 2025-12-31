Comer tarde en Año Nuevo es una costumbre tan extendida como los brindis a medianoche. El problema no es solo el horario, sino la cantidad y el tipo de alimentos que suelen consumirse. Cenas pesadas, alcohol y postres concentrados en plena noche obligan al cuerpo a trabajar cuando debería estar preparándose para descansar.

Desde el punto de vista fisiológico, el organismo no está diseñado para digerir grandes cantidades de comida a altas horas. Cuando esto ocurre, la digestión se vuelve más lenta y menos eficiente, lo que tiene efectos claros en el sueño y el metabolismo.

Digestión lenta y malestar nocturno

Durante la noche, el sistema digestivo reduce su actividad. Comer tarde en Año Nuevo, especialmente comidas ricas en grasas y azúcares, puede provocar acidez, distensión abdominal y sensación de pesadez. Acostarse poco después de cenar aumenta el riesgo de reflujo gastroesofágico, ya que la gravedad deja de ayudar al vaciamiento del estómago.

El alcohol empeora este proceso. Relaja el esfínter esofágico y retrasa la digestión, lo que explica por qué muchas personas duermen mal o se despiertan con ardor estomacal tras la cena festiva.

Impacto directo en el sueño

La calidad del sueño se ve afectada cuando el cuerpo sigue digiriendo alimentos durante la noche. El flujo sanguíneo se dirige al sistema digestivo y no al descanso profundo. Esto fragmenta el sueño y reduce las fases reparadoras.

Además, el alcohol puede inducir somnolencia inicial, pero interrumpe el sueño en la segunda mitad de la noche. El resultado suele ser cansancio al día siguiente, incluso después de haber pasado varias horas en la cama.

Metabolismo fuera de ritmo

El metabolismo también sufre cuando se come tarde en Año Nuevo. Las hormonas que regulan el apetito y el azúcar en sangre siguen un ritmo circadiano. Por la noche, la sensibilidad a la insulina disminuye, lo que favorece picos de glucosa y mayor almacenamiento de grasa.

No se trata de que una cena arruine la salud, sino de entender que el cuerpo procesa los alimentos de forma distinta según la hora. Repetir este patrón con frecuencia puede tener efectos acumulativos.

Las celebraciones son parte de la vida social y cultural. El problema aparece cuando se ignora cómo responde el cuerpo. Escuchar esas señales, incluso en fechas especiales, suele marcar la diferencia entre una noche de festejo y varios días de malestar.