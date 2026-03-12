Las nuevas tecnologías arqueológicas han revelado la existencia de un comercio de guacamayos en Perú preincaico, donde estas aves amazónicas eran transportadas vivas a través de los Andes para aprovechar sus coloridas plumas en rituales y símbolos de estatus social.

El descubrimiento fue realizado por un equipo internacional de investigadores que publicó sus resultados en la revista científica Nature Communications.

Entre los participantes del estudio se encuentra el investigador español Pere Bover, de la Universidad de Zaragoza.

Un hallazgo en Pachacamac

La investigación se basa en el análisis de plumas encontradas en una tumba de la civilización Ichma, una cultura que existió antes del Imperio inca.

El sitio arqueológico está ubicado en Pachacamac, uno de los centros religiosos más importantes del antiguo Perú, y las plumas datan de entre los años 1000 y 1470 después de Cristo.

Lo sorprendente es que Pachacamac se encuentra a unos 500 kilómetros del hábitat natural de estas aves, que viven en la selva amazónica.

Qué reveló el análisis de las plumas

El análisis genético permitió identificar que las plumas pertenecían a cuatro especies de guacamayos amazónicos:

Guacamayo escarlata (Ara macao)

Guacamayo azul y amarillo (Ara ararauna)

Guacamayo rojo y verde (Ara chloropterus)

Amazona harinosa (Amazona farinosa)

Los estudios químicos también mostraron que las aves fueron transportadas vivas desde la selva hasta la costa, donde permanecieron durante un tiempo considerable.

Los investigadores descubrieron que los animales cambiaron su dieta y consumieron proteína marina, lo que indica que estuvieron en cautiverio cerca del océano antes de morir.

Viajes largos a través de los Andes

Los científicos combinaron los datos genéticos con modelos del paisaje para reconstruir las posibles rutas utilizadas en este comercio de guacamayos en Perú preincaico.

Los resultados muestran la existencia de una compleja red de intercambio terrestre y fluvial que conectaba regiones muy distintas.

Según el investigador George Olah, de la Universidad de Canberra, los viajes probablemente duraban semanas o incluso meses, ya que los comerciantes debían cruzar montañas, pasos escarpados y mesetas andinas.

Los expertos identificaron al menos dos rutas principales:

Una ruta norte que conectaba con sociedades de la costa norte.

Una ruta central que atravesaba los Andes hacia el este.

Importancia cultural de los guacamayos

Las plumas de guacamayo eran extremadamente valoradas en las sociedades andinas antiguas.

Se utilizaban en rituales religiosos, entierros y símbolos de poder o estatus social.

El estudio también representa uno de los primeros análisis exitosos de ADN antiguo en plumas arqueológicas, lo que abre nuevas posibilidades para estudiar redes comerciales antiguas.

Además de las plumas de guacamayo, los investigadores encontraron restos de aves locales, incluida una pluma de gaviota de Sabine, un ave marina de la costa peruana.

Según los científicos, estos resultados demuestran que las sociedades preincaicas tenían redes comerciales complejas y conocimientos ecológicos avanzados, mucho antes de que el Imperio inca formalizara estas conexiones con su sistema de caminos.