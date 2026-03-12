Los casos del virus HMPV en Nueva Jersey han aumentado en las últimas semanas, en medio de un incremento general de infecciones respiratorias en Estados Unidos, según datos de autoridades sanitarias.

El Departamento de Salud de Nueva Jersey informó que los contagios de gripe, COVID-19, RSV y HMPV han mostrado un repunte reciente, junto con un aumento en las visitas a salas de emergencia, especialmente entre niños y adultos mayores.

Qué es el virus HMPV

El metapneumovirus humano (HMPV) es un virus respiratorio contagioso que afecta las vías respiratorias superiores e inferiores, incluyendo la nariz, garganta y pulmones.

Aunque ha ganado atención recientemente, no es un virus nuevo. Fue identificado por primera vez en 2001 y circula de manera estacional en muchos países.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los casos en Estados Unidos han aumentado desde noviembre y representaron más del 5 % de las pruebas positivas durante la semana del 14 al 21 de febrero.

En Nueva Jersey, aproximadamente 4 % de las pruebas realizadas dieron positivo para HMPV durante la semana que terminó el 28 de febrero, de acuerdo con el informe estatal de vigilancia respiratoria.

Síntomas del HMPV

Los síntomas del virus son similares a los de otras infecciones respiratorias como la gripe, COVID-19 o el RSV.

Entre los más comunes se encuentran:

Tos

Fiebre

Congestión nasal

Dificultad para respirar

En algunos casos graves, el virus puede provocar bronquitis o neumonía, especialmente en niños pequeños, adultos mayores o personas con sistemas inmunológicos debilitados.

La enfermedad suele durar entre unos pocos días y una semana, aunque algunos síntomas, como la tos, pueden prolongarse.

Cómo se transmite

El HMPV se propaga principalmente a través de:

Gotas respiratorias al toser o estornudar

Contacto cercano con personas infectadas

Superficies contaminadas que luego se tocan con las manos

El período de incubación del virus suele ser de entre tres y seis días.

Tratamiento y prevención

Actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento específico contra el HMPV.

Los médicos suelen tratar la enfermedad con cuidados de apoyo, como descanso, hidratación y medicamentos para aliviar síntomas. En casos más graves puede ser necesario oxígeno o atención hospitalaria.

Para reducir el riesgo de contagio, los CDC recomiendan:

Lavarse las manos con frecuencia

Evitar tocarse la cara con las manos sin lavar

Mantener distancia de personas enfermas

Cubrirse al toser o estornudar

Los expertos señalan que el virus suele alcanzar su punto máximo entre enero y marzo, ligeramente después de la temporada más fuerte de gripe y RSV.