La selección de Italia derrotó con contundencia 9-1 a México y aseguró el liderato del grupo B del Clásico Mundial de Béisbol, avanzando a los cuartos de final del torneo.

El resultado también confirmó el dominio italiano en este enfrentamiento, ya que Italia ha vencido a México en las tres ocasiones en que se han enfrentado en el Clásico Mundial.

Pasquantino hace historia

El gran protagonista del partido fue Vinnie Pasquantino, quien conectó tres cuadrangulares y se convirtió en el primer jugador en lograr esa marca en un juego del torneo.

El bateador encabezó una ofensiva italiana que castigó con fuerza a un equipo mexicano que mostró debilidad en el pitcheo, poca producción ofensiva y errores defensivos.

Italia tomó ventaja en la segunda entrada con el primer jonrón de Pasquantino.

En el cuarto inning, Jon Berti amplió la ventaja con otro cuadrangular.

Italia rompe el partido

La ofensiva europea explotó en la quinta entrada, cuando Italia anotó tres carreras, dos de ellas impulsadas por un sencillo de Jakob Marsee.

En la sexta, Pasquantino volvió a desaparecer la pelota para aumentar la ventaja.

Un error defensivo del jardinero mexicano Alek Thomas permitió otra carrera italiana en la séptima entrada.

México tuvo su mejor oportunidad en ese mismo episodio, cuando llenó las bases sin outs, pero solo consiguió una carrera tras un rodado de Thomas.

La paliza se completa

Pasquantino conectó su tercer jonrón del partido en la octava entrada en el Daikin Park de Houston.

Italia siguió sumando con un sencillo de Zach Dezenzo y un doble impulsor de Andrew Fischer que dejó el marcador final 9-1.

México volvió a desperdiciar una oportunidad ofensiva al dejar las bases llenas en el octavo episodio, reflejando su pobre desempeño en el juego.

Dominio italiano en el grupo

El triunfo fue para el abridor Aaron Nola, quien lanzó cinco entradas sin permitir carreras, con cuatro hits y cinco ponches.

El derrotado fue Javier Assad.

Italia cerró la fase de grupos con cuatro victorias en cuatro partidos, seguido por:

Estados Unidos (3-1)

México (2-2)

Gran Bretaña (1-3)

Brasil (0-4)

En los cuartos de final, Italia enfrentará a Puerto Rico, segundo del grupo A.

Por su parte, Estados Unidos jugará contra Canadá, que avanzó como líder de su grupo tras eliminar a Cuba del torneo.