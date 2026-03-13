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Arrancan hoy los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol

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Aaron Judge, beisbolista de Estados Unidos. EFE/Carlos Ramírez

Los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol comienzan este viernes 13 de marzo, con dos partidos que definirán a los primeros semifinalistas del torneo.

Las selecciones de Corea del Sur, República Dominicana, Estados Unidos y Canadá serán las primeras en disputar esta fase decisiva del campeonato.

Corea del Sur vs República Dominicana

El primer partido de la jornada enfrentará a Corea del Sur y República Dominicana.

El encuentro está programado para las 6:30 de la tarde (hora del Este).

Corea del Sur enviará al montículo al lanzador Hyun Jin Ryu, mientras que Cristopher Sánchez abrirá por República Dominicana.

Los dominicanos llegan a este partido tras terminar líderes del Grupo D, después de derrotar a Venezuela en su último juego de la fase de grupos.

Estados Unidos vs Canadá

Más tarde se disputará el segundo encuentro de los cuartos de final entre Estados Unidos y Canadá.

El partido comenzará a las 8:00 de la noche (hora del Este).

Canadá llega a esta fase tras lograr una clasificación histórica, al avanzar por primera vez a los cuartos de final del torneo.

Estados Unidos, por su parte, terminó segundo del Grupo B y buscará avanzar a la siguiente ronda ante su vecino del norte.

Continúan los cuartos de final

La fase de cuartos de final continuará el sábado 14 de marzo con otros dos enfrentamientos:

  • Puerto Rico vs Italia
  • Venezuela vs Japón

Los ganadores de estos partidos avanzarán a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, acercándose al título del torneo internacional más importante del béisbol.

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