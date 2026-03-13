Arrancan hoy los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol

Los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol comienzan este viernes 13 de marzo, con dos partidos que definirán a los primeros semifinalistas del torneo.

Las selecciones de Corea del Sur, República Dominicana, Estados Unidos y Canadá serán las primeras en disputar esta fase decisiva del campeonato.

Corea del Sur vs República Dominicana

El primer partido de la jornada enfrentará a Corea del Sur y República Dominicana.

El encuentro está programado para las 6:30 de la tarde (hora del Este).

Corea del Sur enviará al montículo al lanzador Hyun Jin Ryu, mientras que Cristopher Sánchez abrirá por República Dominicana.

Los dominicanos llegan a este partido tras terminar líderes del Grupo D, después de derrotar a Venezuela en su último juego de la fase de grupos.

Estados Unidos vs Canadá

Más tarde se disputará el segundo encuentro de los cuartos de final entre Estados Unidos y Canadá.

El partido comenzará a las 8:00 de la noche (hora del Este).

Canadá llega a esta fase tras lograr una clasificación histórica, al avanzar por primera vez a los cuartos de final del torneo.

Estados Unidos, por su parte, terminó segundo del Grupo B y buscará avanzar a la siguiente ronda ante su vecino del norte.

Continúan los cuartos de final

La fase de cuartos de final continuará el sábado 14 de marzo con otros dos enfrentamientos:

Puerto Rico vs Italia

Venezuela vs Japón

Los ganadores de estos partidos avanzarán a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, acercándose al título del torneo internacional más importante del béisbol.