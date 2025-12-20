El candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, se mantiene al frente de las elecciones generales tras el avance del escrutinio especial, en un proceso marcado por tensiones políticas internas y la intervención diplomática de Estados Unidos.

Con el 99,87 % de las actas escrutadas, Asfura lidera los resultados con 40,28 % de los votos, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que obtiene 39,58 %. En tercer lugar se ubica Rixi Moncada, candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), con 19,13 %.

El recuento especial se reanudó el jueves tras detectarse 2.792 actas con inconsistencias, lo que prolongó la incertidumbre electoral en el país centroamericano.

Washington sanciona a funcionarios electorales hondureños

En medio del proceso, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el viernes la revocación de la visa de Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), al considerar que “socavó la democracia en Honduras al obstaculizar el recuento de votos”.

Morazán ha sido señalado por no presentarse a sesiones clave del pleno del TJE durante la fase final del proceso electoral, lo que, según denuncias, entorpeció la resolución de recursos relacionados con el escrutinio.

Además, Washington rechazó la solicitud de visa del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) Marlon Ochoa, y anunció restricciones migratorias contra otra persona no identificada por acciones consideradas contrarias a la democracia hondureña.

Según el Departamento de Estado, estas medidas se amparan en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite negar el ingreso a personas cuyas acciones puedan tener consecuencias negativas para la política exterior de Estados Unidos.

“Estados Unidos no tolerará acciones que socaven la estabilidad democrática de la región”, señaló la Cancillería estadounidense, que también advirtió que evaluará nuevas medidas si continúan los obstáculos al proceso electoral en Honduras.

Reacciones y acusaciones de injerencia

Las sanciones y el respaldo público del presidente Donald Trump a Asfura, anunciado tres días antes de las elecciones del 30 de noviembre, han sido duramente criticados por el oficialismo hondureño.

La presidenta Xiomara Castro y la candidata Rixi Moncada calificaron el apoyo estadounidense como un acto de injerencia, especialmente tras el reciente indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y armas.

Pese a la tensión, Castro anunció el jueves que aceptará los resultados oficiales del CNE y garantizó una transición pacífica del poder el 27 de enero de 2026, lo que contribuyó a reducir parcialmente la incertidumbre política.

Plazos electorales

El Consejo Nacional Electoral tiene hasta el 30 de diciembre para proclamar los resultados definitivos de los comicios, en los que los hondureños eligieron presidente, designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

Mientras tanto, el país permanece atento a la recta final del conteo, con un margen estrecho entre los dos principales aspirantes y bajo la atenta mirada de la comunidad internacional.