Un parcial de 20-5 al inicio del último cuarto, con el español Hugo González en pista, inclinó de forma definitiva el partido a favor de los Boston Celtics, que vencieron a los Miami Heat por 129-116 en el TD Garden, apoyados en una exhibición exterior liderada por Derrick White.

Los Celtics firmaron un sobresaliente 48,8 % de acierto desde la línea de tres puntos, con 10 triples solo en el último periodo, en un duelo que llegó al arranque del cuarto final con apenas un punto de diferencia entre ambos equipos.

Un arranque letal desde el perímetro

Sam Hauser fue el encargado de abrir la brecha definitiva. El alero encadenó dos triples consecutivos para iniciar el último cuarto, el segundo de ellos tras un robo de balón de Hugo González que acabó en contraataque.

Hauser terminó con 15 puntos y un excelente 5 de 6 desde el perímetro, siendo una de las piezas clave en el despegue definitivo del conjunto de Boston.

Hugo González roza el doble-doble

El joven español estuvo muy cerca de firmar su primer doble-doble en la NBA. González cerró el encuentro con 10 puntos y 8 rebotes en 29 minutos, aportando energía defensiva, presencia en el rebote y acierto en momentos decisivos.

Su impacto fue especialmente visible en el último cuarto, donde participó activamente en el parcial que rompió el partido.

Brown y White sentencian la reacción de Miami

Los Heat intentaron reaccionar con dos triples consecutivos de su pívot Kel’el Ware, que completó un sólido partido con 24 puntos y 14 rebotes. Sin embargo, la respuesta de Boston fue inmediata.

Jaylen Brown, autor de 30 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias, y Hugo González contestaron con dos triples que devolvieron la ventaja a 16 puntos, una diferencia que Miami ya no pudo recortar.

Derrick White fue otra de las grandes figuras del encuentro, liderando el acierto exterior de los Celtics en el tramo final.

Un partido igualado hasta el último cuarto

Hasta el arranque del periodo decisivo, el choque se mantuvo muy equilibrado, sin que ninguno de los dos equipos lograra una ventaja superior a ocho puntos.

En Miami, la principal novedad fue la titularidad de Jaime Jáquez Jr., que ocupó el lugar del lesionado Andrew Wiggins. Los Heat tampoco pudieron contar con Tyler Herro ni Davion Mitchell.

Jáquez firmó 14 puntos y 8 rebotes, aunque con un 5 de 15 en tiros de campo. Junto a Ware, completaron el quinteto titular Norman Powell con 18 puntos, Kasparas Jakucionis con 17 y Bam Adebayo, que aportó 16 puntos y 10 rebotes.

Situación en la Conferencia Este

Con esta victoria, los Boston Celtics mejoran su balance a 16-11 y se mantienen en la cuarta posición de la Conferencia Este.

Los Miami Heat, que habían roto el jueves una racha de cinco derrotas al vencer a los Brooklyn Nets, vuelven a caer y quedan con un registro de 15 victorias y 13 derrotas.