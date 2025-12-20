El manejo del dolor en cirugías pediátricas es uno de los mayores retos en la medicina moderna, especialmente cuando se busca reducir el uso de opioides desde edades tempranas. Un estudio reciente sugiere que el bloqueo del nervio maxilar podría disminuir de forma significativa la cantidad de opioides utilizados durante y después de cirugías primarias de labio y paladar hendido en niños.

Este hallazgo cobra relevancia en un contexto médico donde existe una creciente preocupación por la exposición temprana a analgésicos opioides y sus posibles efectos a largo plazo.

Qué es el bloqueo del nervio maxilar

El nervio maxilar es una rama del nervio trigémino y cumple un papel clave en la sensibilidad del rostro, especialmente en la zona del maxilar superior, el labio y el paladar. El bloqueo del nervio maxilar consiste en administrar anestesia local de forma dirigida para interrumpir temporalmente la transmisión del dolor en esa región.

Este tipo de bloqueo se utiliza como complemento a la anestesia general y busca controlar el dolor desde su origen, en lugar de depender únicamente de medicamentos sistémicos.

Qué encontró el estudio

La investigación evaluó a niños sometidos a cirugías primarias de labio y paladar hendido. Los resultados mostraron que aquellos que recibieron un bloqueo del nervio maxilar requirieron menores dosis de opioides durante el período perioperatorio, en comparación con quienes recibieron manejo tradicional del dolor.

Además de reducir el consumo de opioides, los investigadores observaron:

mejor control del dolor postoperatorio

menor necesidad de analgésicos adicionales

recuperación más estable en las primeras horas tras la cirugía

Los autores señalan que el bloqueo permitió un alivio del dolor más localizado y efectivo.

Por qué es importante reducir opioides en niños

La exposición a opioides en la infancia se ha asociado con mayor riesgo de efectos secundarios como náuseas, vómitos, depresión respiratoria y, en algunos casos, sensibilización al dolor. Aunque su uso sigue siendo necesario en ciertas situaciones, los especialistas buscan alternativas que permitan minimizar su administración sin comprometer el bienestar del paciente.

El uso de técnicas anestésicas regionales, como el bloqueo del nervio maxilar, forma parte de una estrategia más amplia de anestesia multimodal que prioriza la seguridad y la recuperación temprana.

Implicaciones para la práctica médica

Los investigadores destacan que esta técnica es relativamente sencilla cuando la realiza personal entrenado y podría integrarse de manera rutinaria en cirugías pediátricas de labio y paladar hendido. También señalan que se requieren más estudios para confirmar los beneficios a largo plazo y establecer protocolos estandarizados.

Aun así, el hallazgo representa un avance importante en la búsqueda de cirugías pediátricas más seguras y con menor dependencia de opioides.