Panetone casero: esponjoso, fragante y lleno de frutas

El panetone (o panettone, en italiano) es uno de los panes dulces más representativos de la temporada. Originario de Milán, este pan alto y aireado se caracteriza por su miga suave, su aroma a cítricos y vainilla, y sus trozos de frutas confitadas que se distribuyen en cada rebanada. Prepararlo en casa requiere tiempo y paciencia, pero el resultado es un pan festivo con carácter artesanal y un sabor que no se compara con el de las versiones comerciales. Es perfecto para acompañar café, chocolate caliente o disfrutar como postre navideño.
Ingredientes (1 pan grande)
Masa inicial
- ½ taza de leche tibia
- 2 cucharaditas de levadura seca activa
- 1 cucharada de azúcar
- ½ taza de harina
Masa principal
- 3 tazas de harina adicional
- ½ taza de azúcar
- 3 huevos a temperatura ambiente
- 1 yema
- 1 cucharadita de vainilla
- Ralladura de 1 naranja
- Ralladura de 1 limón
- ½ cucharadita de sal
- ½ taza de mantequilla a temperatura ambiente
- 1 taza de frutas confitadas picadas (naranja, limón, cerezas)
- ½ taza de pasas o arándanos secos remojados en ron o jugo (opcional)
Preparación
1. Prepara la masa inicial
- Mezcla la leche tibia con la levadura y el azúcar.
- Añade la ½ taza de harina y mezcla hasta formar una masa pegajosa.
- Tapa y deja reposar 30 minutos hasta que duplique su tamaño.
2. Prepara la masa principal
- En un bol grande, mezcla la harina, azúcar, sal, ralladuras y vainilla.
- Agrega los huevos y la yema, y mezcla con la masa inicial.
- Amasa hasta integrar.
- Incorpora la mantequilla gradualmente hasta formar una masa suave y elástica.
- Añade las frutas confitadas y las pasas escurridas, distribuyéndolas de manera uniforme.
3. Deja levar
- Coloca la masa en un bol ligeramente engrasado.
- Tapa y deja levar 1–2 horas, hasta que duplique su tamaño.
4. Forma y segunda fermentación
- Transfiere la masa al molde de panetone (de papel o metálico alto).
- Deja levar nuevamente 45–60 minutos.
5. Hornea
- Precalienta el horno a 350 °F / 180 °C.
- Haz un pequeño corte en la superficie en forma de cruz y coloca un trocito de mantequilla en el centro (opcional pero tradicional).
- Hornea 40–45 minutos, cubriendo con papel aluminio si se dora demasiado rápido.
- Deja enfriar por completo antes de cortar para evitar que se desmorone.
Consejos
- Si quieres una textura más ligera, amasa por más tiempo para desarrollar mejor el gluten.
- Reduce la cantidad de frutas si prefieres un pan menos cargado.
- Guardado en un recipiente hermético, se mantiene suave varios días.
- Para mayor autenticidad, cuélgalo boca abajo después de hornearlo para que no se hunda (como hacen las panaderías italianas).
El panetone casero es aromático, ligero y lleno de sabor, un verdadero símbolo de la temporada festiva.