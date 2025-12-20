Panetone casero: esponjoso, fragante y lleno de frutas

El panetone (o panettone, en italiano) es uno de los panes dulces más representativos de la temporada. Originario de Milán, este pan alto y aireado se caracteriza por su miga suave, su aroma a cítricos y vainilla, y sus trozos de frutas confitadas que se distribuyen en cada rebanada. Prepararlo en casa requiere tiempo y paciencia, pero el resultado es un pan festivo con carácter artesanal y un sabor que no se compara con el de las versiones comerciales. Es perfecto para acompañar café, chocolate caliente o disfrutar como postre navideño.

Ingredientes (1 pan grande)

Masa inicial

½ taza de leche tibia

2 cucharaditas de levadura seca activa

1 cucharada de azúcar

½ taza de harina

Masa principal

3 tazas de harina adicional

½ taza de azúcar

3 huevos a temperatura ambiente

1 yema

1 cucharadita de vainilla

Ralladura de 1 naranja

Ralladura de 1 limón

½ cucharadita de sal

½ taza de mantequilla a temperatura ambiente

1 taza de frutas confitadas picadas (naranja, limón, cerezas)

½ taza de pasas o arándanos secos remojados en ron o jugo (opcional)

Preparación

1. Prepara la masa inicial

Mezcla la leche tibia con la levadura y el azúcar. Añade la ½ taza de harina y mezcla hasta formar una masa pegajosa. Tapa y deja reposar 30 minutos hasta que duplique su tamaño.

2. Prepara la masa principal

En un bol grande, mezcla la harina, azúcar, sal, ralladuras y vainilla. Agrega los huevos y la yema, y mezcla con la masa inicial. Amasa hasta integrar. Incorpora la mantequilla gradualmente hasta formar una masa suave y elástica. Añade las frutas confitadas y las pasas escurridas, distribuyéndolas de manera uniforme.

3. Deja levar

Coloca la masa en un bol ligeramente engrasado. Tapa y deja levar 1–2 horas, hasta que duplique su tamaño.

4. Forma y segunda fermentación

Transfiere la masa al molde de panetone (de papel o metálico alto). Deja levar nuevamente 45–60 minutos.

5. Hornea

Precalienta el horno a 350 °F / 180 °C. Haz un pequeño corte en la superficie en forma de cruz y coloca un trocito de mantequilla en el centro (opcional pero tradicional). Hornea 40–45 minutos, cubriendo con papel aluminio si se dora demasiado rápido. Deja enfriar por completo antes de cortar para evitar que se desmorone.

Consejos

Si quieres una textura más ligera, amasa por más tiempo para desarrollar mejor el gluten.

Reduce la cantidad de frutas si prefieres un pan menos cargado.

Guardado en un recipiente hermético, se mantiene suave varios días.

Para mayor autenticidad, cuélgalo boca abajo después de hornearlo para que no se hunda (como hacen las panaderías italianas).

El panetone casero es aromático, ligero y lleno de sabor, un verdadero símbolo de la temporada festiva.