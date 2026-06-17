Diddy podría salir de prisión antes de lo previsto. La fecha estimada de liberación del rapero y empresario estadounidense Sean “Diddy” Combs fue modificada nuevamente y ahora aparece fijada para el 23 de febrero de 2028, según registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos citados por medios especializados.

El artista, de 56 años, cumple una sentencia de 50 meses en FCI Fort Dix, una prisión federal de baja seguridad ubicada en Nueva Jersey. Fue condenado en 2025 por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, tras un juicio federal de alto perfil.

La nueva fecha representa otro adelanto frente al calendario original. En un primer momento, su salida estaba prevista para junio de 2028. Luego fue ajustada en varias ocasiones, hasta quedar ahora programada para febrero de ese año.

La defensa mantiene la apelación

Los abogados de Combs siguen impugnando el veredicto de culpabilidad. La defensa busca revertir la condena o lograr una nueva revisión del caso, mientras el proceso continúa ante los tribunales federales.

Durante el juicio, Combs fue absuelto de los cargos más graves que enfrentaba, incluidos tráfico sexual y crimen organizado. Sin embargo, el jurado lo declaró culpable de dos delitos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución.

La Fiscalía había acusado al productor musical de obligar a sus exparejas a participar en encuentros sexuales prolongados con trabajadores sexuales masculinos. Según los fiscales, esos episodios incluían consumo de drogas y podían durar varios días.

Combs ha negado las acusaciones más graves y su equipo legal sostiene que el fallo debe ser revisado.

La prisión no explicó el cambio

La Oficina Federal de Prisiones no ofreció una explicación específica sobre la nueva fecha. La agencia suele evitar comentarios sobre condiciones individuales de reclusión, planes de salida o cálculos internos de beneficios penitenciarios.

No obstante, las fechas de liberación pueden cambiar por varios motivos. Entre ellos figuran créditos por buena conducta, participación en programas aprobados y tiempo ya cumplido desde el arresto inicial.

Medios estadounidenses han reportado que Combs participa en programas dentro de la prisión, incluido un plan residencial de rehabilitación por abuso de sustancias. Este tipo de programa puede influir en los cálculos de una eventual reducción de condena, aunque cada caso depende de las reglas federales y de la evaluación penitenciaria.

Fort Dix fue solicitado por sus abogados

Los abogados de Combs habían pedido que fuera enviado a Fort Dix por su cercanía con su familia. La prisión está en Nueva Jersey, lo que facilita visitas en comparación con otros centros federales más alejados.

En octubre, sus hijos solicitaron a un juez federal de Nueva York que ordenara su liberación tras más de un año de encarcelamiento. Sin embargo, la sentencia siguió en vigor y el artista permanece bajo custodia federal.

Antes de ingresar a Fort Dix, Combs estuvo detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El tiempo cumplido desde su arresto cuenta dentro del cálculo total de su condena.

Un caso que sigue bajo atención pública

El caso de Diddy ha mantenido una fuerte atención mediática por el peso cultural del artista y por la gravedad de las acusaciones. Durante décadas, Combs fue una de las figuras más influyentes del hip hop, la moda y la industria musical.

Ahora, su futuro legal depende de varios frentes. Por un lado, la fecha de liberación marcada para febrero de 2028 indica cuándo podría salir de prisión si no hay nuevos cambios. Por otro, la apelación de sus abogados podría modificar el rumbo del caso.

La nueva fecha no significa una absolución ni borra la condena. Pero sí representa un cambio importante en el calendario penitenciario de una de las figuras más conocidas de la música estadounidense.