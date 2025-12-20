Menu
Home/Noticias/El papa León XIV denuncia la concentración de la riqueza y pide escuchar “el grito de la tierra y de los pobres”

El papa León XIV denuncia la concentración de la riqueza y pide escuchar “el grito de la tierra y de los pobres”

El papa León XIV, durante la audiencia del Jubileo este sábado 20 de diciembre en la Ciudad del Vaticano. EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

El papa León XIV alertó este sábado de que la riqueza del planeta continúa concentrándose de manera injusta en manos de “muy pocos”, quienes, según denunció, se niegan a escuchar “el gemido de la tierra y de los pobres”.

Durante la audiencia jubilar celebrada en la plaza de San Pedro, el pontífice afirmó que “toda la creación es un grito” y lamentó que “muchos poderosos no escuchan este clamor”, pese a las consecuencias sociales y ambientales que ello conlleva.

“La riqueza de la tierra está en manos de pocos, poquísimos, cada vez más concentrada injustamente en las manos de quienes a menudo no quieren escuchar el gemido de la tierra y de los pobres”, sostuvo ante miles de fieles congregados en el Vaticano.

León XIV subrayó que Dios destinó los bienes de la creación para todos, y recordó que el deber de la humanidad no es acumular ni despojar, sino generar y compartir. “Nuestra vocación es generar, no robar”, afirmó.

Un llamado a la esperanza frente a la prepotencia

La audiencia de este sábado marcó el cierre de las audiencias jubilares sabatinas, iniciadas en enero por el papa Francisco en el marco del Año Santo 2025, dedicado a la esperanza.

“El Jubileo está llegando a su fin, pero la esperanza que este Año Santo nos ha dado no termina. Seguiremos siendo peregrinos de esperanza”, expresó el pontífice.

León XIV reflexionó sobre la esperanza como una virtud teologal que “genera vida y no mata”, y la definió como la verdadera fuerza frente a la violencia y la opresión.

“Lo que amenaza y mata no es fuerza. Es prepotencia, es miedo agresivo, es maldad que no genera nada”, afirmó, contrastándolo con la esperanza, que —dijo— “nos saca de la oscuridad y nos lleva a la luz”.

Durante su saludo a los peregrinos de lengua inglesa, insistió en que “la esperanza es más poderosa que las amenazas y la violencia, porque genera vida, la vida de Dios”.

Cercanía con los fieles

Antes de la audiencia, el papa recorrió la plaza de San Pedro en el papamóvil, donde saludó a los fieles, bendijo a varios niños y se detuvo a conversar con algunos peregrinos, en un gesto de cercanía que fue recibido con aplausos.

El mensaje del pontífice refuerza una línea de continuidad con el énfasis social y ambiental del actual pontificado, en un momento en el que las desigualdades económicas y la crisis climática siguen marcando la agenda global.

El Especialito

