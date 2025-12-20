Menu
Las zapatillas Nike Kobe 6 'Grinch' salen a subasta con un precio mínimo de 10 millones de dólares

Fotografía cedida por Global Joopiter que muestra las zapatillas que usó Kobe Bryant en el juego de Navidad de 2010 y que fueron puestas a subasta por un precio mínimo de 10 millones de dólares. EFE/Global Joopiter

Las icónicas zapatillas Nike Kobe 6 ‘Grinch’, utilizadas por Kobe Bryant en el partido de Navidad de 2010 frente a los Miami Heat de LeBron James, han sido puestas a subasta con un precio mínimo de 10 millones de dólares, según confirmó a EFE la plataforma de comercio de lujo Joopiter, propiedad del artista Pharrell Williams.

El calzado, de color verde intenso y con un diseño inspirado en escamas, fue bautizado inicialmente como ‘Green Mamba’, en referencia al apodo de Bryant. Sin embargo, su estreno durante el tradicional partido navideño de la NBA provocó que pasaran a ser conocidas popularmente como ‘Grinch’, por el personaje verde y peludo creado por el escritor Dr. Seuss y asociado al rechazo de las fiestas navideñas.

La directora global de ventas de Joopiter, Caitlin Donovan, explicó que el precio de salida fijado para la subasta es de 10 millones de dólares, una cifra que coloca a estas zapatillas entre los objetos deportivos más valiosos jamás ofrecidos al público.

Las Nike Kobe 6 ‘Grinch’, que están autografiadas por el propio jugador, fueron exhibidas esta semana junto a otros artículos de colección de Bryant en un espacio privado en Beverly Hills, California, al que han tenido acceso potenciales compradores.

Bryant utilizó estas zapatillas en un único partido oficial, el disputado el 25 de diciembre de 2010 en el entonces Staples Center de Los Ángeles, hoy Crypto.com Arena. En ese encuentro, el escolta anotó 17 puntos, aunque los Lakers cayeron 80-96 ante los Heat liderados por LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh.

El interés por los objetos vinculados a la leyenda de los Lakers no ha dejado de crecer desde su fallecimiento. En agosto pasado, un cromo firmado por Kobe Bryant y Michael Jordan fue subastado por 12,9 millones de dólares en Heritage Auctions, estableciendo un récord y convirtiéndose en el segundo coleccionable deportivo más caro de todos los tiempos en Estados Unidos.

La subasta de las Nike Kobe 6 ‘Grinch’ confirma el estatus de Bryant como uno de los deportistas más influyentes y codiciados del coleccionismo mundial, incluso años después de su retirada y su muerte.

El Especialito

