Menu
Home/Noticias/Defensa de Luigi Mangione alega conflicto de intereses en pedido de pena de muerte por vínculos entre fiscal general y UnitedHealth

Defensa de Luigi Mangione alega conflicto de intereses en pedido de pena de muerte por vínculos entre fiscal general y UnitedHealth

Facebook
Twitter
Pinterest
Luigi Mangione comparece durante una audiencia previa al juicio en el Tribunal Penal de Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, el 18 de diciembre de 2025. Mangione está acusado de homicidio en segundo grado y otros cargos relacionados con el asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson. (Nueva York) EFE/EPA/LUIZ C. RIBEIRO / POOL
El Especialito

El Especialito

What to read next...
LocalNoticias
Congresistas denuncian condiciones precarias de migrantes detenidos por ICE en Nueva York
December 20, 8:30 AM
By
Noticias
Nasry Asfura mantiene la ventaja en Honduras mientras EE.UU. sanciona a funcionarios electorales
December 20, 8:00 AM
By
Noticias
El papa León XIV denuncia la concentración de la riqueza y pide escuchar “el grito de la tierra y de los pobres”
December 20, 8:00 AM
By
Noticias
EE.UU. lanza un portal público con archivos del caso Jeffrey Epstein, pero advierte que no todo será divulgado
December 20, 6:00 AM
By
Noticias
Trump evalúa dejar de recomendar varias vacunas infantiles y promover decisiones caso por caso
December 20, 6:00 AM
By
LocalNoticias
La Arquidiócesis de Nueva York presenta Buenas Noticias, su nueva plataforma digital en español
December 19, 9:58 AM
By
Noticias
Eileen Higgins asume como alcaldesa de Miami y rompe 24 años sin liderazgo demócrata
December 19, 8:45 AM
By
Noticias
Trump no descarta una guerra con Venezuela tras escalar la presión militar y petrolera
December 19, 8:30 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *