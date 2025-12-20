Los congresistas demócratas Adriano Espaillat y Daniel Goldman realizaron este viernes una visita de inspección a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ubicadas en un edificio federal de Nueva York, donde constataron que inmigrantes permanecen detenidos en condiciones precarias y por períodos prolongados.

La inspección fue posible tras una orden judicial, luego de que en visitas previas se les negara el acceso a las celdas temporales de detención.

“Vimos a personas recluidas durante tres días o más en celdas sin acceso a duchas, con baños limitados y sin camas adecuadas. Un edificio administrativo no está diseñado para albergar detenidos”, afirmó Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso.

El legislador responsabilizó directamente a la política migratoria de la Administración Trump y advirtió que la presión por cumplir metas de deportación está generando una crisis humanitaria.

Acceso negado y fallo judicial

Espaillat recordó que días atrás acudió al mismo edificio junto a la congresista Nydia Velázquez, también de Nueva York, pero tras más de una hora de espera se les negó el acceso. Una situación similar ocurrió en un centro de detención del condado de Brooklyn.

“Hoy pudimos entrar gracias a una orden del tribunal. Esa es la buena noticia”, dijo. “La mala es confirmar que las expectativas desmesuradas de la Casa Blanca están obligando al Departamento de Seguridad Nacional a incumplir sus propias normas”.

Espaillat, primer dominicano electo al Congreso de Estados Unidos, sostuvo que “esta no es la forma en que el país debe hacer cumplir sus leyes”.

Detenciones sin antecedentes penales

Por su parte, Daniel Goldman señaló que lo observado en la instalación de ICE confirma “claras violaciones tanto de la ley como de los valores estadounidenses”.

Según los congresistas, en las cuatro celdas que ICE mantiene en el edificio federal había nueve personas detenidas al momento de la inspección. Estas celdas han albergado a miles de inmigrantes a lo largo del año y han sido objeto de reiteradas críticas por sus condiciones.

Goldman agregó que Kenneth Genalo, director de la oficina de campo de ICE en Nueva York, les informó que el 60 % de los detenidos no tiene antecedentes penales. Muchos fueron arrestados al acudir a citas en tribunales de inmigración o tras presentarse voluntariamente en oficinas de ICE, según reportó el New York Times.

Derecho de supervisión del Congreso

La visita se produjo después de que el 18 de diciembre un tribunal fallara a favor de doce miembros del Congreso, incluidos Espaillat y Goldman, quienes demandaron a la Administración Trump por impedir inspecciones sin previo aviso.

La ley federal autoriza a los congresistas a visitar instalaciones de ICE como parte de sus funciones de supervisión. Sin embargo, durante este año, múltiples legisladores han denunciado obstáculos sistemáticos para ejercer ese derecho.